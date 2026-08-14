Un exjefe de Red Bull baraja las posibilidades de Verstappen: "No hay muchos equipos..."

Guenther Steiner ha analizado a los equipos sonados para hacer un hueco al neerlandés en sus filas para la próxima temporada, aportando una interesante visión sobre el encaje del piloto en cada uno de ellos.

La temporada de Fórmula 1 sigue avanzando y Max Verstappen continúa sin dar pistas sobre su futuro. El piloto, lejos de estar contento con la nueva normativa y su Red Bull de este año, lleva meses coqueteando con un posible retiro, o bien, un cambio de equipo. Ahora, Guenther Steiner, ha evaluado sus posibles opciones.

"Tiene muchas opiniones. Creo que el problema de Max en este momento es que, después de la última carrera (Hungría), si me hubiera preguntado, le habría dicho que irse a McLaren era un paso en falso", aseguraba el exdirector de la escudería austríaca. En Hungaroring, Lando Norris se llevó la victoria, y el italiano aclaraba, "obviamente querrá ir a un sitio mejor que Red Bull".

Pero la realidad, como compartía Steiner, es que "no hay muchos equipos mejores que Red Bull", y añadía, "quizás Red Bull no esté ahora mismo donde quiere estar, a la vanguardia como hace unos años. Pero sigue siendo uno de los cuatro grandes equipos de élite". Y para cerrar sus declaraciones en el podcsat 'Up to Speed', analizó otras dos opciones.

"Creo que en Ferrari los asientos están ocupados", zanjaba el ex de Haas, aunque quedaba una última posibilidad sobre la mesa: "En Mercedes, obviamente, creo que ya han encontrado al próximo Max Verstappen, así que quizás no necesiten al verdadero Max Verstappen en este momento". Así concluía Steiner, refiriéndose a Kimi Antonelli como el nuevo Max, después de las brillantes sensaciones que el joven piloto está dejando en su segunda temporada.

Por el momento solo queda esperar para que el futuro de Verstappen se resuelva. En el entretiempo, tratará de acabar la temporada con Red Bull de la mejor forma posible y pensar una decisión, que podría poner 'patas arriba' toda la Fórmula 1.

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