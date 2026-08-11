Un 'pupilo' de Alonso se olvida de él: "Verstappen y Vettel..."

El próximo piloto de F1 destaca a sus ídolos y deja a Fernando Alonso fuera pese a ser su pupilo

Nikola Tsolov, piloto búlgaro de Fórmula 2, ha escogido a Max Verstappen y Sebastian Vettel como sus referentes por delante del bicampeón del mundo, mentor suyo hace años.

Nikola Tsolov está llamado a ser el próximo piloto de Fórmula 1 para 2027. El actual líder de la segunda categoría del 'Grand Prix' ya está tocando a la puerta de los equipos de F1, y se espera que la temporada que viene ocupe uno de los 22 asientos de la parrilla.

El joven piloto búlgaro destaca por su destreza al volante y ya acumula seis triunfos en lo que va de campeonato. Exintegrante de A14 Management, la agencia de representación fundada por Fernando Alonso, Tsolov ha tenido el privilegio de aprender del bicampeón del mundo durante años.

Sin embargo, este ha destacado a otros dos campeones del mundo como sus ídolos y modelos a seguir en la F1. "Max es mi mayor inspiración en lo que respecta a las carreras, y siempre he sido fan de Sebastian Vettel", ha confesado Nikola en una entrevista para 'RacingNews365'.

Dicha respuesta ha sorprendido bastante debido a su anterior vinculación con la agencia de Alonso y su pasado con él. Al igual que otros pilotos como Gabriel Bortoleto o Pepe Martí, Tsolov ha sido su pupilo, por lo que sus palabras no han pasado desapercibidas.

"Quiero llegar a la Fórmula 1 y, a partir de ahí, ya veremos qué es posible y qué no. Al fin y al cabo, todos queremos ser campeones del mundo. Yo voy paso a paso. Intento ser realista, porque mañana las cosas pueden ser diferentes a como son hoy. Las expectativas son altas, pero hay que mantener la cabeza fría y ser modesto", ha concluido el joven corredor.

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