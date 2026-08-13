El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) amenaza el Monasterio de San Juan de la Peña tras quemar 8.000 hectáreas

Los detalles El Monasterio es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Efectivos de la UME y técnicos de Cultura han entrado al complejo para retirar y poner a salvo algunos de los bienes históricos.

El incendio en las Peñas de Riglos, Huesca, sigue avanzando y afecta a unas 8.000 hectáreas, lo que ha obligado a evacuar a cerca de 900 personas de 12 poblaciones y un camping. Dos batallones de la UME se han unido a las labores de extinción, complicadas por el viento y las altas temperaturas. El fuego amenaza el Monasterio de San Juan de la Peña, patrimonio de la UNESCO, por lo que se ha trazado una estrategia para su defensa. Se han evacuado varias poblaciones, y el incendio tiene un perímetro de 58 kilómetros. Un hombre de 28 años ha sido detenido como presunto autor del incendio.

El incendio declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue sin dar tregua. El fuego continúa su avance y afecta ya a unas 8.000 hectáreas, lo que ha provocado la evacuación de cerca de 900 personas de 12 poblaciones y un camping. Preocupa especialmente su cercanía al complejo del Monasterio de San Juan de la Peña.

Ante la dificultad de contener las llamas, dos batallones de la UME (uno de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y otro de Bétera, Valencia) se han unido este jueves a las tareas de extinción.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha tachado esta jornada de "complicada", ya que el viento y las altas temperaturas complican la extinción. En su comparecencia tras una reunión en el Puesto de Mando Avanzado, ha informado de que una lengua de fuego ha llegado hasta el muro del Espacio Protegido de San Juan de la Peña y ha comenzado a saltar en esa zona.

El Monasterio de San Juan de la Peña es un importante complejo arquitectónico, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo que se trabaja para evitar que las llamas puedan alcanzarlo. En este sentido, el consejero ha avanzado que se ha trazado una nueva estrategia para su defensa.

Según ha adelantado el 'Heraldo de Aragón', para evitar todos los daños posibles, efectivos de la UME y técnicos de Cultura del Gobierno de Aragón han entrado en el Monasterio Viejo para retirar y poner a salvo algunos de los bienes históricos que se hallan dentro del edificio. Entre las piezas salvadas están la vestimenta del enterramiento del X Conde de Aranda, además de capiteles y restos óseos.

También se ha elaborado una estrategia de defensa para la población de Santa Cilia de Jaca, en el flanco derecho del incendio que ha dado lugar a un nuevo sector, que es el que más ha preocupado este jueves.

Situación Operativa 2

Hasta el momento, las poblaciones evacuadas son Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo, Larués, Botaya, Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia, además de un centenar de personas que se encontraban en el camping Pirineos, junto a la carretera N-240. Además, el consejero ha apuntado que está en alerta el municipio de Bernués.

El incendio tiene un perímetro de 58 kilómetros, según la última actualización del servicio Infoar del Gobierno de Aragón, y se encuentra activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del PROCINFO.

Biendicho ha destacado que, tras la protección de las personas, la prioridad es la seguridad de los operativos que están trabajando en sofocar las llamas y la defensa del patrimonio natural y cultural, con la adopción de todas las medidas para su salvaguardia.

En las labores de extinción de este incendio trabajan las brigadas del operativo del Gobierno de Aragón junto a los medios dispuestos por otras administraciones, como la UME, y 30 medios aéreos, el máximo que se ha utilizado esta campaña en la comunidad.

Además, bomberos de la DPZ y bomberos voluntarios de Zuera y Sos del Rey Católico continúan trabajando con tres camiones autobomba.

Pide colaboración

Biendicho ha advertido de las dificultades que entrañan los trabajos para sofocar las llamas, por la orografía, si bien ha confiado en que el ataque aéreo sea efectivo para controlar la situación.

Por ello, ha trasladado un mensaje de tranquilidad, al tiempo que ha subrayado que es el momento en el que se necesita la mayor coordinación posible, la colaboración ciudadana y el "inestimable" trabajo de los agricultores en la defensa de los pueblos, que en todo caso también ha de ser coordinado a través del director de extinción y de los Agentes de Protección de la Naturaleza.

"Todos los días hemos ido a una y vamos a seguir y a confiar con tranquilidad en el trabajo de todos nuestros equipos", ha enfatizado el consejero.

Este mismo jueves, un hombre de 28 años ha sido detenido como presunto autor del incendio.

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