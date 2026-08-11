¿Podría haber competido Marc Márquez en la F1? El recuerdo de un test y la comparación con MotoGP

Durante un día, el vigente campeón de MotoGP pilotó un Red Bull, donde compró las diferencias entre el 'Grand Prix' y la categoría reina. Pese a ello, Márquez se queda con su pasión por las motos.

¿Te imaginas a Marc Márquez corriendo en un Fórmula 1? Pues esto fue una realidad en 2018. Durante un día, el eneacampeón del mundo se subió al Red Bull de 2012 en Austria para realizar un test de prueba con el que completó 43 vueltas y demostró su destreza al frente del volante.

Aunque la experiencia del ilerdense fue positiva con los austriacos, su pasión ha continuado siendo las motos y la adrenalina que supone estar subido sobre dos motos en vez de sobre cuatro. En una entrevista con 'DAZN', Márquez ha rememorado su experiencia en la F1, en donde destaca una conversación con Helmut Marko.

"En 2018 probé un Fórmula 1, el Red Bull Toro Rosso en Austria. Fue muy bien el test, disfruté mucho, fui al simulador que tienen en Londres, me hice el asiento... Lo pude disfrutar. La sensación era de estar encerrado; estaba dentro del cockpit y pensaba: 'Si pasa algo cómo salgo'. Más seguridad, sí", recuerda Marc.

Pese al éxito de las pruebas y la diferencia de seguridad y frenada del coche y la moto, el de Ducati prefiere continuar en MotoGP. "Estaba Helmut Marko, estaba Mark Webber. Se me hacía fácil porque me decían 'frena en la línea blanca' en la curva 1 de Austria e iba y frenaba en la curva 1, pero si te pasabas, bloqueabas un poco y ya está; en la moto, si te pasas, cabeza al suelo…", añade Márquez.

Por último, el vigente campeón del mundo ha destacado las palabras de Marko y su respuesta sobre si cambiaría la moto por el monoplaza. "El test fue muy bien y ahí hubo un poquito con Helmut Marko, de ¿qué pasa? ¿Pasamos o no pasamos a las cuatro ruedas? Pero enseguida vi que las dos ruedas son mi pasión y mi mundo", concluye.

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