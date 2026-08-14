Dovizioso desvela un 'error' de Ducati con Márquez: "Es un líder, pero se están dando cuenta ahora"

El expiloto italiano ha señalado un inconveniente con el que ha tenido que lidiar el vigente campeón del mundo con su equipo durante este año y su llegada.

Marc Márquez tiene un reto por delante. El vigente campeón del mundo debe remontar una diferencia de 40 puntos en la clasificación para arrebatarle el liderato a Jorge Martín y asegurarse su décimo título. Sin embargo, para ello deberá hacer un segundo tramo de temporada remarcable.

A lo largo del año, el ilerdense ha sufrido bastante para alcanzar su mejor nivel. Aunque un aspecto destacable de su rendimiento, según ha señalado un expiloto, ha sido el retraso de Ducati para percatarse del liderazgo que desprende el eneacampeón del mundo.

"Yo creo que Marc es un líder por su enfoque, y por eso hace sentir cómodas a las personas que trabajan con él. Y Marc, para mí, es un líder; pero si hablas con Ducati ahora, entienden cómo es Marc, y antes no lo veían", asegura Andrea Dovizioso, expiloto italiano.

En su podcast, Andrea ha analizado el rendimiento y resultado de Marc en el GP de Gran Bretaña, señalando la fortaleza de Aprilia y la oportunidad que debe aprovechar el español. "Vamos a ver quién está más preparado. Todavía quedan muchísimas carreras", señala Dovizioso.

Por último, el italiano ha resaltado la importancia que tiene el último empujón que debe realizar Márquez para salir campeón. "Ahora habrá carreras donde Ducati y Marc pueden marcar la diferencia. Y ahí hay que ver cómo se gestionarán", concluye.

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