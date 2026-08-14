El aplaudido discurso del verdugo de Rafa Jódar tras su partido: "Ya es de los mejores del mundo"

"El ranking es secundario": Rafa Jódar resta importancia a la clasificación y se fija en Cincinnati

Brandon Nakashima, número 21 del mundo, ha elogiado al tenista español después de su encuentro, afirmando que ya está al nivel de los mejores del mundo.

Rafa Jódar no pudo jugar su segunda final consecutiva en el circuito ATP. Brandon Nakashima, número 21 del mundo, se convirtió en su verdugo en las semifinales del Masters 1000 de Canadá, después de impedir que el español pudiese demostrar su estilo de juego. A pesar de ello, su paso por Montreal fue aplaudido incluso por su rival.

"Con Rafa me llevo muy bien, es muy buen amigo mío. Ver su evolución y su llegada a lo más alto ha sido increíble: ya se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo", destacó el tenista estadounidense, en la rueda de prensa posterior a su victoria.

Nakashima, quien también se desarrolló en la Universidad de Virginia, al igual que Jódar, alabó el trabajo del de Leganés, llegando a asegurar que ya se le puede considerar como uno de los mejores tenistas del circuito.

Ahora, Rafa tendrá que dejar atrás Montreal y prepararse para su debut en el Masters 1000 de Cincinnati, donde debutará este sábado, con el horario aún por confirmar, contra el tenista canadiense Denis Shapovalov.

"Mi nivel de confianza, en general, es altísimo ahora mismo. Mentalmente voy a cada partido sabiendo que puedo hacerlo bien y jugar de manera agresiva. Muy feliz por todo ello", ha señalado Jódar, antes de su estreno.

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