Mohamed Attaoui logra el bronce en los 800 metros en los europeos de Birmingham

Los detalles El atleta cántabro, de 24 años, saltó a la pista del Alexander Stadium convencido de sus posibilidades y como uno de los claros aspirantes a la medalla.

El español Mohamed Attaoui, con un tiempo de 1:45.71, logró este jueves la medalla de bronce en la cuarta jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), tras una carrera que ganó el irlandés Mark English con 1:45.26 y la plata el croata Marino Bloudek con 1:45.62.

El atleta cántabro, de 24 años, saltó a la pista del Alexander Stadium convencido de sus posibilidades y como uno de los claros aspirantes a la medalla por el historial que le acompaña desde las últimas temporadas con la plata en el Europeo de aire libre de Roma 2024, el bronce en el Mundial de pista cubierta de este 2026 en Torun o los dos quintos puestos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Tokio 2025.

Sin el británico Max Burgin, que no tomó la salida al lesionarse en el calentamiento y era favorito a las medallas, Attaoui aprovechó su oportunidad y desde el principio trató de ser protagonista en la carrera, afrontando toda la última vuelta como tercero a rebufo de English y Bloudek, que no desfalleció para mantener la segunda plaza.

"Estoy contento. La temporada no estaba siendo buena, pero he podido llegar de la mejor manera posible a este campeonato. He luchado hasta el final, sabiendo el último mes y medio que había pasado. He cambiado la táctica, he querido ser más agresivo y lo he pagado en los últimos cincuenta metros. Es un bronce que hubiera firmado hace mes y medio", dijo Attaoui en declaraciones a TVE al terminar la carrera.

Los últimos meses no han sido fáciles para Attaoui, que ha tenido varios problemas médicos y sufrió la muerte de su abuelo en Beni Melal, su localidad natal y desde la que llegó con seis años a Torrelavega (Cantabria).

El otro español en la carrera, el extremeño David Barroso, finalizó cuarto, a solo cuatro centésimas del bronce del cántabro Attaoui, con un tiempo de 1:45.75.

"Me voy un poco con la espina clavada porque he visto tan cerca la medalla que me creía que iba a conseguirla", confesó Barroso, que se abrazó a llegar a meta a Attaoui, envuelto por la bandera española. "Somos rivales en la pista y buenos compañeros fuera". Esta es la segunda medalla para España en los Europeos de Birmingham tras la plata en 5.000 metros de Marta García.

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