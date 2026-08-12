¿Favorecerá Mercedes a Antonelli frente a Russell en la pelea por el Mundial?: "Ha habido un giro radical..."

"Si yo fuera Wolff...": un expiloto de F1 se muestra contundente con la lucha interna en Mercedes

Bradley Lord, subdirector de la escudería alemana, ha asegurado que, hasta que no cuenten con ventaja suficiente sobre sus rivales, no darán prioridad a ninguno de sus pilotos de cara al título.

El conflicto interno en Mercedes parece tener una breve pausa. Durante el parón veraniego, los de Brackley han analizado la gestión del primer tramo de temporada y, a pesar de ir en cabeza con Kimi Antonelli como líder, las recientes peleas entre el italiano y George Russell han hecho saltar las alarmas.

Es por ello que desde la escudería alemana han decidido no dar prioridad a ninguno de sus pilotos de cara a luchar por el título, poniendo como objetivo principal el Mundial de Constructores. "Eso es lo primero: el equipo. El campeonato de constructores es el principal objetivo y la prioridad del equipo", ha señalado Bradley Lord, subdirector del equipo.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', Lord ha confirmado que aún es "demasiado pronto" para dar prioridad a Antonelli sobre su compañero o al contrario, debido a la escasa distancia que hay entre Ferrari y ellos por el título.

"Si un Mercedes puede ganar la carrera, un Mercedes debe ganar la carrera". Este es el mantra por el que han decidido apostar desde Mercedes, con el fin de rebajar la tensión interna entre sus pilotos y asegurarse la victoria a final de temporada.

"Hemos visto cómo la lucha ha dado un giro radical hasta el punto de que creo que se llegó a decir que solo había un posible ganador del campeonato, y luego, en el transcurso de tres carreras, hemos visto cómo la situación ha cambiado por completo. No nos importa cuál de los dos monoplazas sea", ha concluido Lord, asegurando que el Mercedes más rápido será el ganador.

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