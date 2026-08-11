¿Giro de guión? Llamativo mensaje de Honda sobre los caballos del nuevo motor del Aston Martin de Alonso

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, ha confesado los problemas que han atravesado en los últimos días con los CV de la nueva unidad de potencia que pretenden incorporar en Países Bajos.

Honda continúa ultimando los preparativos de cara a incorporar de forma satisfactoria su nueva unidad de potencia en el AMR26 para el próximo GP de Países Bajos. Durante los últimos días, los trabajadores y directivos del fabricante japonés han desarrollado leves mejoras para dar el mejor motor a Aston Martin.

Aunque los resultados han sido notables, desde Honda han confirmado haber sufrido problemas durante el filming day de Hungría. En sí, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, ha explicado en 'Autoracer' que el motor debería aportar 30 CV más, pero no han sido capaces de alcanzar dicha cifra.

A pesar de ello, en las próximas semanas habrá más actualizaciones y confían en solucionar esos "pequeños problemas" en los días previos a la carrera en el Circuito de Zandvoort. En caso de no alcanzar el número exacto de CV, se espera que se acerquen a la cifra.

"No puedo revelar cifras exactas, pero hemos alcanzado nuestro objetivo interno y confío en el trabajo del equipo de HRC Sakura Factory con el motor Spec 2. Estamos entusiasmados por presentar el nuevo motor en los Países Bajos y veremos qué tal nos va", ha asegurado Orihara en un vídeo publicado por Honda.

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