¿Quién decide la sede de la final del Mundial 2030 y cuándo se conocerá? Las claves del pulso entre Madrid y Casablanca

Los detalles La FIFA aún no ha fijado una fecha para anunciar el estadio que albergará el partido decisivo y la Federación Española mantiene su confianza en que el Santiago Bernabéu sea el elegido.

La sede de la final del Mundial 2030 aún no está decidida oficialmente. Aunque Casablanca es una fuerte candidata, la FIFA no ha anunciado cuándo tomará la decisión. A diferencia de lo que muchos creen, la elección no se decide por votación de las federaciones, sino por el comité ejecutivo de la FIFA, que evalúa aspectos técnicos como infraestructura y logística. Casablanca está construyendo un estadio para 115.000 espectadores, lo que ha fortalecido su candidatura frente a opciones como el Santiago Bernabéu. La incertidumbre coincide con las elecciones presidenciales de la FIFA, donde Gianni Infantino busca la reelección, lo que podría influir en la decisión final.

La sede de la final del Mundial 2030 sigue sin estar decidida oficialmente. Pese a las especulaciones de las últimas semanas y a las informaciones que sitúan a Casablanca como una seria candidata para albergar el partido más importante del campeonato, la FIFA todavía no ha anunciado cuándo tomará la decisión definitiva.

No existe una fecha establecida para elegir el escenario de la final de una Copa del Mundo. El calendario depende de cada edición. En el Mundial de Qatar 2022, la elección estaba prácticamente decidida desde el principio al haberse construido los estadios específicamente para el torneo. En cambio, para el Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, la sede de la final se confirmó aproximadamente dos años y medio antes del inicio de la competición.

Por ello, todavía hay margen para que la FIFA tome una decisión sobre el Mundial 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

¿Quién elige la sede de la final?

A diferencia de lo que muchos piensan, la elección no se decide mediante una votación entre las 211 federaciones nacionales que integran la FIFA. La responsabilidad recae en el comité ejecutivo del organismo, presidido por Gianni Infantino. Este órgano analiza los informes técnicos de cada candidatura y valora aspectos como la capacidad del estadio, las infraestructuras, la seguridad, la logística, las conexiones internacionales o la capacidad hotelera antes de tomar una decisión.

Entre los criterios que se tienen en cuenta figura, por ejemplo, que la ciudad cuente con un aeropuerto internacional y pueda garantizar el desplazamiento de miles de aficionados, selecciones, patrocinadores y medios de comunicación.

Casablanca construye un estadio para 115.000 espectadores

Hasta hace unas semanas, el estadio Santiago Bernabéu aparecía como el gran favorito para albergar la final del Mundial 2030. También el Spotify Camp Nou figuró entre las opciones españolas. Sin embargo, en los últimos días ha ganado fuerza la candidatura de Casablanca, donde Marruecos construye el que aspira a convertirse en el estadio más grande de la historia de los Mundiales, con capacidad para unos 115.000 espectadores.

Pese a ello, desde la Real Federación Española de Fútbol mantienen la calma. La federación continúa convencida de que Madrid reúne las condiciones para acoger la final y no da por perdida la candidatura española mientras espera la decisión definitiva de la FIFA.

La incertidumbre sobre la elección de la sede coincide con un momento importante para la FIFA. El próximo 18 de marzo está prevista la celebración de las elecciones a la presidencia del organismo en Rabat, con Gianni Infantino buscando la reelección.

En este contexto, algunas voces del entorno del fútbol interpretan que el creciente protagonismo de Marruecos podría responder también a una estrategia para reforzar apoyos dentro de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), cuyo bloque de federaciones tiene un peso relevante en los procesos electorales de la FIFA.

Estas interpretaciones cobran fuerza después de que Infantino haya visto debilitada parte de su respaldo en Europa tras la polémica generada por su propuesta de impulsar la entrada de capital privado en determinadas competiciones vinculadas al organismo internacional. No obstante, por el momento no existe ninguna confirmación oficial que vincule la futura elección de la sede de la final del Mundial 2030 con las elecciones a la presidencia de la FIFA.

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