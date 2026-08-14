"Debemos atacar": Marc Márquez tiene claro su plan tras Silverstone

El piloto de Ducati fue séptimo en Gran Bretaña, lejos de la lucha por la victoria: "Por mucho que digáis que soy el favorito...".

Marc Márquez había marcado en rojo la cita del Gran Premio de Gran Bretaña, pero no pudo ir a por la victoria. Cruzó la línea de meta en séptimo lugar, incapaz de acercarse a la lucha por la victoria. Pero a partir de ahora tiene claro que irá a por todas.

En palabras que recoge 'Motosan', Marc ha dejado esta frase: "Sí que es cierto que éste era uno de los que tenía marcados en rojo. Ahora vienen tres o cuatro circuitos que si queremos hacer algo, debemos atacar".

"Hay que mejorar si queremos luchar por el Mundial", dice el piloto de Ducati.

Él no se ve favorito y destaca el papel de Jorge Martín: "Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no soy el favorito en este Mundial"-

"Se está viendo que cada domingo puede ganar uno diferente y, de momento, el que está siendo más regular es el líder, Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero, de momento, hay tres pilotos ahora delante de mí que han sido mejor que yo en las 12 carreras que van", explica Marc.

Jorge es el líder... y él está a 40 puntos: "Dependerá de cómo rindan los otros pilotos en los circuitos donde yo he conseguido mejores resultados".

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