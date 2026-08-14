Los detalles El líder de Reform UK ha obtenido 22.239 votos en unos comicios a los que no se presentaron ni laboristas, conservadores, liberaldemócratas y verdes. En su lugar, midió sus fuerzas con candidatos como Nick el increíble ladrillo volador o Woke Trump Carrzee.

Nigel Farange, líder del partido ultraderechista Reform UK, ha revalidado su escaño en el parlamento británico por Clacton on Sea, obteniendo 22.239 votos. Las elecciones, boicoteadas por los principales partidos, contaron con candidatos inusuales como el Conde Carabasura. La abstención fue del 55%, un aumento significativo respecto a 2024. Farange no asistió al recuento de votos alegando una advertencia policial sobre una campaña de perturbación, aunque medios desmintieron tal advertencia. Pese a renunciar previamente por escándalos financieros, su popularidad sigue intacta, liderando las encuestas de intención de voto. Reform UK tiene ocho escaños en la Cámara de los Comunes.

El ultraderechista británico Nigel Farange ha revalidado su escaño para el parlamento de Westminster por la circunscripción de Clacton on Sea, en el sur de Inglaterra. El líder del partido populista Reform UK obtuvo 22.239 votos, más que en las elecciones de 2024, en una votación para la que se presentaron candidatos como el Conde Carabasura, Nick el increíble ladrillo volador o Woke Trump Carrzee y que fueron boicoteadas tanto por laboristas, conservadores, liberaldemócratas y verdes.

La abstención fue más que significativa, con un 55% de personas que no fueron a votar por ninguno de los candidatos. Es un aumento más que importante con respecto a 2024, cuando tal porcentaje se quedo en 41.

Farange, de forma sorprendente, ni se personó en el centro de recuento de votos, como marca la tradición, alegando en un encuentro con sus seguidores que la Policía Local le advirtió de que había en marcha "una campaña para perturbar y degradar los resultados". Varios medios contradijeron tal afirmación asegurando que no hubo advertencia oficial alguna.

"Estaría loco si me presente en ese escenario, habiendo obtenido una victoria arrolladora para ser rebajado y humillado por los nadies", dijo en alusión al variopinto conjunto de candidatos que se presentaron contra él y que sí estuvieron presentes.

Farange logró entrar en Westminster por primera vez en su carrera política precisamente en las pasadas legislativas por Clacton, cuando logró un 46% de los votos. Los dos años transcurridos desde entonces no parecen haber hecho mella en la popularidad de un político y de un partido que encabeza los sondeos de intención de voto.

El pasado 7 de julio renunció a su escaño por una serie de escándalos financieros asociados a la formación. Un diario informó de que Farange no declaró ante el Parlamento una serie de donaciones recibidas por el aristócrata británico George Cottrell, condenado en EEUU, algo que podría incurrir en una infracción de las normas de la Cámara. Todo esto fue negado por el líder ultraderechista, pero al dimitir paralizó toda investigación que se pudiera abrir sobre el caso.

Unas elecciones sin precedentes

Ante esto, los partidos más importantes de la cámara británica tomaron una decisión insólita. No se presentaron en Clacton, dejando así en evidencia a un Farange que se ha enfrentado a candidatos 'outsiders' como el Conde Carabasura, Nick el increíble ladrillo volador o Woke Trump Carrzee.

De todos ellos, el Conde Carabasura ha acaparado gran atención mediática sumando además 9.455 votos en las elecciones. A pesar de todo, mantuvo su papel de cómico extravagante y no hizo lectura política alguna de los resultados.

El partido Reform UK, que Farage creó en 2021, tiene solo ocho escaños en la Cámara de los Comunes, pero desde hace dos años lidera casi todas las encuestas de intención de voto, por encima de los dos grandes partidos.

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