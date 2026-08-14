El Gobierno amplía la vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030

Los detalles Iberdrola, el máximo accionista en Almaraz (53%), seguido de Endesa (36%) y Naturgy (11%), reafirmaron su compromiso con la extensión de vida de la central.

El Gobierno ha decidido extender la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE). Inicialmente, estaba previsto su cierre en 2027. Iberdrola, Endesa y Naturgy, principales accionistas, han apoyado esta decisión. El Ministerio para la Transición Ecológica argumenta que la crisis en Oriente Medio ha generado inestabilidad en los precios de los combustibles fósiles, lo que hace necesaria esta medida. A pesar de la extensión, aseguran que no afectará al compromiso de España con las energías renovables ni al calendario de cierre nuclear previsto para 2035.

El Gobierno ha decidido ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, la cual estaba prevista para 2027. La orden que renueva la autorización ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Hace unos meses, Iberdrola, el máximo accionista en Almaraz (53%), seguido de Endesa (36%) y Naturgy (11%), reafirmaron su compromiso con la extensión de vida de la central, tal y como había venido haciendo públicamente en reiteradas ocasiones.

El BOE ha revelado las razones energéticas que han pesado en la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ellas, sostienen, que "la crisis en Oriente Medio ha supuesto una disrupción en el contexto energético global, incrementando y añadiendo volatilidad de forma significativa a los precios de los combustibles fósiles, entre ellos el gas natural".

A pesar de "estar España más preparada gracias a los avances que se han llevado a cabo en transición energética", este contexto sobrevenido "de precios elevados y mayor volatilidad e incertidumbre incrementa la exposición del país, la ciudadanía y el tejido productivo a la vulnerabilidad que supone la dependencia de estos combustibles, en un marco distinto al previsto anteriormente".

Además, sostiene el Ministerio que "la extensión solicitada del periodo de explotación para las Unidades I y II" de la central "se limita en torno a 31 y 19 meses respectivamente, lo cual representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español, no alterándose el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear a 2035".

Así, dado su carácter limitado, la cartera que dirige Sara Aagesen sostiene que "la extensión solicitada no compromete la contribución de España al objetivo de renovables en el marco europeo al mantenerse el objetivo de energías renovables sobre el uso final de energía por encima de los umbrales fijados por la Unión Europea".

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