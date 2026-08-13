La Universidad Complutense de Madrid rechaza publicar el expediente académico de Ayuso aunque reconoce que hay un "interés general"

¿Qué ha pasado? La institución ha rechazado la petición de acceso a las notas de la presidenta, solicitada por Newtral.es hace tres años tras su nombramiento como alumni ilustre.

La Universidad Complutense de Madrid rechazó la solicitud de acceso a las notas universitarias de Isabel Díaz Ayuso, presentada por Newtral.es en 2023 tras su nombramiento como alumni ilustre. Aunque la UCM reconoce el interés general en verificar la veracidad de los datos académicos de Ayuso, la presidenta madrileña argumentó que su información académica ya está disponible en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y que las notas no están relacionadas con su gestión pública. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que la UCM debía resolver la solicitud, pero la universidad no puede proporcionar el Certificado Académico Personal sin la autorización de Ayuso. La UCM analiza si puede facilitar la información académica sin violar la privacidad. A pesar del interés público, no existe obligación legal de publicar las notas, que no son necesarias para el cargo que ocupa Ayuso.

La Universidad Complutense de Madrid ha rechazado la petición de acceso a las notas universitarias de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, presentada por Newtral.es en el año 2023 tras su nombramiento como alumni ilustre. En la resolución, eso sí, la UCM reconoce el interés general en comprobar la veracidad de los datos académicos de la líder de los 'populares' en la región.

En el procedimiento, informa Newtral.es, la presidenta madrileña ha alegado que la información sobre su titulación académica ya está disponible en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Además, afirmó que el expediente de notas "no guarda relación alguna con la actuación de la región, con la prestación de sus servicios ni con el manejo de sus fondos públicos".

La solicitud, presentada en 2023, fue inicialmente denegada por la Comunidad de Madrid. Newtral recurrió la decisión ante el Consejo de Transparencia y fue este el que determinó que la información estaba en poder de la Universidad Complutense de Madrid y que era la institución competente para resolver.

Algo que fue recurrido por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó que la petición debía ser resuelta por la UCM. En la misma, incorpora las alegaciones de una Ayuso que sostiene que el acceso a los datos "corresponde en exclusiva a su titular por tratarse de una información de carácter personal que no puede ponerse en disposición de terceras personas".

En ese sentido, la petición en cuestión solo reclamaba el expediente de las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas durante la Licenciatura en Periodismo y el Máster en Comunicación Política y Protocolo. La universidad, en ese sentido, señala que no puede facilitar a un tercero el Certificado Académico Personal de Ayuso al tratarse de un documento cuya solicitud corresponde a la propia estudiante.

La UCM, sin embargo, analiza por separado si puede facilitarse la información académica que contiene, como asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas.

La institución, por su parte, reconoce que "la información solicitada no afecta a datos especialmente protegidos" y que, ante la relevancia pública de Ayuso, existe un interés general en comprobar la veracidad de los datos académicos.

Sin embargo, afirman que tal interés no alcanza a las notas que no se han hecho públicas. Según la resolución, no existe obligación legal de publicar tales datos, que no han sido puestos de forma voluntaria a disposición del público y que no son necesarios para acceder al cargo que la presidenta ocupa.

El origen de la solicitud se remonta a febrero de 2023, cuando la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense distinguió a Ayuso con el reconocimiento de alumni ilustre.

El procedimiento judicial se prolongó los años siguientes, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que era la UCM la institución que debía resolver tal solicitud de acceso a la información.

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