"Ferrari no para de quejarse": nuevo 'dardo' de Mercedes en la pelea por el Mundial

El director austríaco se ha referido a la comentada superioridad de Mercedes desde el arranque del campeonato para desmentir una ventaja en la unidad de potencia frente a sus rivales más directos. Todo en un momento que Ferrari y McLaren acechan más que nunca.

Mercedes inició la temporada 2026 de Fórmula 1 con un coche muy superior a sus rivales. Así lo demostraron George Russel y Kimi Antonelli llevándose los seis primeros grandes premios del curso. Sin embargo, desde el GP de Barcelona, donde Lewis Hamilton fue el más rápido, los de Brackley se han llevado tan solo dos de las últimas cinco citas disputadas, y su jefe Toto Wolff ha salido a desmentir el "dominio" del motor Mercedes.

"Ferrari está muy cerca de nosotros. Si cometemos un error de configuración o si la mejora no llega mientras ellos sí la tienen, rápidamente nos encontramos en desventaja", explicó el director de equipo de Brackley.

Y luego se refirió a la ya concluida "era híbrida de 2014", para comparar la diferencia con el resto de equipos: "Durante mucho tiempo, nuestra unidad de potencia fue muy superior. No creo que volvamos a ver este tipo de era de dominio en la F1".

Ahora, los de Maranello parecen ser el único equipo capaz de seguirle la pista a la escudería alemana. Hamilton es segundo, por delante de Russell, y Wolff ha aprovechado para mandar un mensaje a sus rivales más directos del 'paddock': "Ferrari no para de quejarse de que no tienen el motor más potente. Pero creo que tienen una unidad de potencia absolutamente competitiva en un coche que fue diseñado para generar una gran carga aerodinámica, con alerones que cubren la mitad del escape".

"Así que creo que estamos todos bastante igualados", concluía Toto Wolff. Los pilotos se verán las caras dentro de dos semanas en Países Bajos, tras el parón veraniego de la F1. Solo queda esperar para ver si en Mercedes son capaces de mantener la ventaja sobre sus rivales o si por el contrario, Antonelli y Russell se ven superados por Ferrari, con un Hamilton que viene pisando muy fuerte en las últimas citas del campeonato.

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