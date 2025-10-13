Un exjefe de Ferrari lamenta la salida de Carlos Sainz: "La pareja con Leclerc..."

Luca Cordero di Montezemolo, quien fuera presidente de Ferrari hasta hace una década, dice que la dupla entre Leclerc y Sainz "era muy buena".

El entorno de Ferrari ha reconocido que dejar salir a Carlos Sainz para fichar a Lewis Hamilton fue un error. El británico no está respondido y mientras Carlos ha logrado ya un podio con el Williams, un coche que es muy inferior al Ferrari en esta temporada 2025 de la Fórmula 1.

Una de las figuras más importantes de Ferrari, el expresidente Luca Cordero di Montezemolo, ha reconocido que el equipo tenía una pareja ideal con Carlos Sainz y con Charles Leclerc.

Así lo manifiesta en palabras que recoge 'SoyMotor': "La dupla Sainz - Leclerc era muy buena dupla, muy buena, en términos de equilibrio".

Montezemolo también se ha rendido a un Max Verstappen al que considera de largo el mejor piloto de toda la parrilla: "No hay duda, Verstappen es, de lejos, el mejor en mi opinión".

"Para mí, a día de hoy, Verstappen es, de lejos, el número uno. Ves, incluso en la última carrera, en condiciones complicadas, nunca pierde el control, siempre es rápido, nunca comete errores. Ya era fantástico en los karts, cuando tenía 13 años, era muy fuerte", dice el que fuera presidente de Ferrari.

No atraviesa su mejor momento la marca italiana en la competición. Otro año más lejos de los mejores y del título. Y si con las nuevas normas el coche tampoco funciona, se replantearán muchas cosas. Y una de ellas, seguramente la más preocupante, será la de perder a Charles Leclerc.