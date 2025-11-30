Polémica en el Girona-Real Madrid: ¿Fue penalti de Joel Roca a Rodrygo?

El brasileño recortó dentro del área y se fue al suelo tras un lance con el defensa gironí. De Burgo no señaló nada en el césped y el VAR no tuvo nada que decir.

El Real Madrid asediaba la portería del Girona. Minuto ochenta, Rodrygo encara a Joel Roca y cae en el área. El extremo brasileño y sus compañero piden penalti. De Burgos Bengoetxea no señala nada y el VAR no le llama a revisión en una jugada polémica en la que los blancos pidieron penalti.

Todo en un encuentro en el que el Madrid comenzó adelantándose gracias a un gol de Mbappé. Sin embargo, tras revisarlo en el VAR, De Burgos Bengoetxea anuló el tanto y pitó falta del ariete francés después de que este se ayudara con la mano para marcar. Kylian volvió a ser, de largo, el mejor futbolista blanco.

Prácticamente en la jugada siguiente, Onuahi, centrocampista del Girona, adelantó a los locales con un golpeo sensacional. Fue tal la calidad del disparo, que a Thibaut Courtois no le quedó más remedio que hacer la 'estatua', algo muy poco usual en el portero belga. Sin embargo, fue el propio Courtois quien salvó el segundo del Girona. Sacó una mano prodigiosa en un uno contra uno frente a Vanat.

El Madrid igualó el encuentro gracias a un penalti transformado por Mbappé y provocado por Vinícius. El brasileño recibió un pisotón de Hugo Rincón en una pena máxima que da lugar a pocas dudas en lo que a polémica se refiere.

A partir de ese momento, el Madrid 'embotelló' al Girona pero sin encontrar el premio del gol. Los de Xabi Alonso subieron la intensidad en los últimos minutos pero eso no fue suficiente para evitar su tercer 'pinchazo' consecutivo en Liga y la pérdida del liderato ante el Barça de Flick.

El Madrid sigue sin encontrar buenas sensaciones en la competición doméstica. Los blancos firmaron una primera parte 'gris' y, aunque subieron el nivel en la segunda, no pudieron con un muy buen Girona. Los de Míchel, aún en descenso, firmaron un gran partido mostrando mucha personalidad con el balón, prueba de ello, el gol de Onuahi.

El Madrid pierde la primera plaza de la Liga y ya mira hacia la complicada visita que tiene en San Mamés el próximo miércoles. Los de Xabi Alonso se verán las caras ante el Athletic Club en el duelo correspondiente a la jornada 19 de Liga.

El Girona, por su parte, sigue en descenso aunque empatado a puntos con Osasuna, que marca la salvación. Visitará al Elche el próximo fin de semana.