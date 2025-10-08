En Italia temen un plantón de Leclerc a Ferrari: todo depende del cambio de normas de 2026

Informa 'Corrierre dello Sport' que Leclerc ha puesto como fecha límite el mundial de la Fórmula 1 de 2026: si el Ferrari no funciona se marchará.

En Ferrari siempre han visto a Charles Leclerc como su gran campeón, el hombre que devolvería la gloria al equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1. Pero no le dan un coche capaz de competir. De hecho esta temporada están más lejos que nunca. Por delante está McLaren, está Max Verstappen con el Red Bull... y ahora también está Mercedes.

Y en Italia se empiezan a preocupar por su futuro. Si la historia no cambia, se podría plantear una salida después de que entre en vigor el nuevo reglamento.

Publica 'Corriere dello Sport' que el entorno de Charles espera que ahora las decisiones se tomen con la cabeza y no con el corazón. Y eso supondría dejar Ferrari si las cosas no salen bien.

Todo puede cambiar en 2027. El piloto monegasco estaría en conversaciones con varios equipos de la parrilla para cambiar de aires.

Es quinto en la clasificación general. Lejísimos de Oscar Piastri y Lando Norris, de Max Verstappen… e incluso de George Russell. Por supuesto, ninguna victoria para él en lo que va de mundial. Tampoco para un Lewis Hamilton, su compañero, que también lo está pasando realmente mal.

Ya son demasiados años sin ganar para Ferrari. Desde Kimi Raikkonen en el año 2007. Su plan de que Leclerc les devuelva a la gloria podría verse truncado si finalmente decide rendirse y dejar de vestir de rojo.