El tremendo elogio de Williams a Sainz: "He visto muchos pilotos en mi vida y Carlos..."

James Vowles, jefe de la escudería británica, no ha dudado en deshacerse en elogios ya no solo hacia el rendimiento de Carlos, también en su manera de implicarse con el equipo.

Carlos Sainz pasa por su mejor momento en Williams desde que viste de azul. El madrileño firmó un podio espectacular en Azerbaiyán después de varios grandes premios complicados. En la última carrera, en Singapur, Sainz consiguió puntuar después de haber salido desde la última posición.

El ex de Ferrari ha encadenado sus dos mejores actuaciones con Williams aunque su implicación en la escudería siempre ha sido ejemplar. A pesar de los malos resultados, Carlos siempre ha dado la sensación de intentar remar en la misma dirección que el equipo, algo difícil cuando las cosas no van bien.

James Vowles, jefe de Williams, ha revelado lo asombrado que ha quedado este año con el tremendo trabajo de Sainz fuera de la pista: "Tiene una forma de trabajar realmente buena, con comentarios muy claros y concisos que nos orientan en la dirección correcta. No tuve que pedirle que viniera a la fábrica. Un día llegó a las nueve de la mañana y ya estaba sentado con el equipo de aerodinámica, metido de lleno en conversaciones sobre detalles muy específicos".

"Vimos cómo un grupo de unas quince personas empezaba a debatir y analizar aquello. Y eso no fue porque yo le dijera ‘Carlos, necesito que vengas a la fábrica un lunes a las nueve’. Fue iniciativa suya, porque quiere que el equipo tenga éxito", asegura Vowles.

"He visto muchos pilotos en mi vida, y es raro encontrar uno que, primero, esté despierto antes de las ocho de la mañana, y más aún, que quiera pasar su tiempo con el equipo de esa manera", añade el directivo británico en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.