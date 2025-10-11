La defensa de un excompañero de Hamilton tras sus problemas en Ferrari: "No es fácil..."

Valtteri Bottas ha analizado las dificultades que ha podido experimentar el piloto británico durante su primera temporada en una escudería como Ferrari.

La historia de la unión entre Lewis Hamilton y Ferrari no ha resultado ser el cuento de hadas que muchos esperaban. El heptacampeón no ha sido capaz de demostrar su valía durante una primera temporada que ha puesto al británico en el punto de mira.

Las expectativas han condenado a un piloto que no ha estado a la altura. De hecho, es Charles Leclerc el corredor que ha demostrado ser la referencia de Ferrari en la mayoría de carreras. Un hecho que se evidencia al acudir a la clasificación y ver al monegasco en quinta posición, justo por delante de Lewis, con 48 puntos de diferencia.

El año de Hamilton, por tanto, ha sido complicado y ha estado marcado por las críticas. En este contexto ha aparecido un viejo amigo del británico, su excompañero en Mercedes Valtteri Bottas.

El finlandés ha lanzado un mensaje de apoyo al de Ferrari: "No es fácil cambiar de equipo después de tantos años en Mercedes. Pero el tiempo dirá si lo hará. Espero que se recupere. Ha tenido buenos momentos y un poco de mala suerte".

"Creo que todavía se merece grandes resultados en este deporte. Es un entorno muy diferente al que trabaja ahora", ha asegurado Bottas en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Ahora Hamilton afronta los seis últimos GP de la temporada con la intención de recuperar la confianza. Su objetivo, demostrar su nivel mientras Ferrari busca la tecla para proporcionar el mejor monoplaza posible a sus pilotos.