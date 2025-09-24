El padre de Carlos Sainz celebra por todo lo alto el podio: "Pensaba que no lo iba a conseguir, pero..."

Carlos Sainz Sr dice que cuando Carlos fichó por Williams asumió que en este 2025 iba a ser muy difícil que consiguiera un podio: "Es un resultado excelente".

Carlos Sainz ha conseguido su primer podio con Williams. Fue en Bakú... y no porque ocurrieran cosas extrañas. Tuvo uno de los mejores ritmos del fin de semana y lo consiguió por méritos propios. La familia Sainz celebra y su padre, Sainz Sr, dice que esto sabe diferente a los logrados en Ferrari.

Así lo dice en 'AS': "Hombre, saben diferente, sin duda. Y luego, yo creo que un podio con un Williams en mérito es muy especial. Creo que todo esto debe ser muy especial para él, porque al final, yo creo que no pensaba que lo iba a conseguir, y al final lo ha conseguido".

No quiere que se desvíe... y que siga trabajando: "Pero bueno, ya está, ahora pasar página y a seguir picando piedra y para adelante".

"Es un excelente resultado, sobre todo, porque no ha sido gracias a banderas amarillas o a safety car o a lluvia. Este podio llega de aciertos con las ruedas, etc... Pero bueno, como hablaba ayer con él, ahora tiene que pasar página, centrarse en el siguiente gran premio e intentar hacer un buen final de temporada", explica Sainz Sr.

Y espera buenos resultados con la nueva normativa de la Fórmula 1: "Ahora es momento de tratar de seguir aprendiendo, de seguir motivado y de seguir haciendo equipo con Williams. Mientras que espera a que el año que viene tenga un buen coche con todo el cambio de reglamentación que hay".

Williams lo está poniendo todo en las nuevas normas de 2026. Este año no han tocado el coche pensando en maximizar el monoplaza de la temporada que viene.