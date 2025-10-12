La crítica de Sainz a la actual Fórmula 1: "Ya no nos podemos ni mover..."

El piloto de Williams considera que hay demasiada gente en el 'paddock' y que eso no genera un buen ambiente de trabajo para pilotos, ingeniero y mecánicos.

Carlos Sainz atraviesa su mejor momento de la temporada. El madrileño está pilotando a un gran nivel y, por primera vez en todo el año, el Williams le está acompañando. Fruto de ello han sido las dos últimas carreras. Carlos consiguió su mejor resultado de la campaña en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde fue tercero.

En Singapur, a pesar de salir desde la última posición, consiguió puntuar tras culminar una remontada espectacular. La sensación es de evolución y crecimiento por parte del español y, sobre todo, por parte de la Williams.

Carlos está en una buena dinámica aunque ha lanzado un mensaje contundente a la Fórmula 1 antes del Gran Premio de Estados Unidos. El madrileño no está contento con un aspecto que ha ido incomodando cada vez más a los pilotos en los últimos años.

Para Sainz, sobra gente en el 'paddock': "Es que ya ni caminamos (en el paddock), ya nos movemos en bici o en patinete, porque es que si no vas en bici o en patinete no te puedes mover. Yo prefiero el 'paddock' de ahora al 'paddock' de hace 10 o 15 años, pero sí que es verdad que igual a la hora de dar los pases, darle un recordatorio a la gente de 'ojo que aquí a los que les vas a pedir una foto están trabajando".

"Se están moviendo de punto A a punto B lo más rápido que pueden, porque se tienen que ir a subir al coche o tienen que irse corriendo a hacer una entrevista', pues igual ese recordatorio de que estamos trabajando igual no vendría mal", ha asegurado Carlos en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.