Un exjefe de equipo de F1 analiza el futuro de Verstappen: "Solo puede ir a tres equipos..."

Guenther Steiner, exjefe del equipo Haas, habla sobre la posible salida del neerlandés de Red Bull y desvela en que equipos puede recalar el cuatro veces campeón del mundo.

Los rumores sobre una posible salidade Max Verstappen del equipo Red Bull están a la orden del día esta temporada. El RB22 de la escudería austríaca está por detrás de sus máximos rivales, y eso ha hecho que mucha gente del paddock empiece a especular sobre una posible salida del cuatro veces campeón del mundo.

Figuras como Guenther Steiner, quién fue jefe del equipo Haas desde 2016 hasta 2024, ha analizado cual puede ser el futuro de Verstappen: "En mi opinión, Max solo puede ir a 3 equipos: Ferrari, McLaren o Mercedes. ¿Hay algo disponible en este momento? Quizás no, pero... ¿le ofrecerían algo a Max Verstappen? Esa es la gran pregunta".

"¿Quién está dispuesto a sacrificar lo que tiene ahora por Max? Porque Max es, en mi opinión, el campeón. Es el mejor de todos los tiempos. Obviamente no es el campeón mundial, ese es Lando, pero es cuatro veces campeón del mundo", comentó Steiner, según recoge 'RacingNews365'.

Unas opciones, que a día de hoy parecen muy poco probables ya que Ferrari, Mercedes y McLaren tienen a sus pilotos bien asentados. Sin embargo, el exjefe de Haas ha querido recordar lo que le pasó a Carlos Sainz en Ferrari, cuando se anunció a Lewis Hamilton y tuvieron que sustituir al piloto español: "Algunos equipos lo pensarán. Solo hay que recordar cuando Ferrari dejó ir a Carlos Sainz, que estaba haciendo un buen trabajo, porque llegó el gran Lewis Hamilton".

"Así que creo que algo así tiene que suceder, y eso es lo que buscará Max. Estoy bastante seguro de que no tenemos que decirle que lo haga. Estará observando y hablando con estos tres equipos, pero no creo que haya ninguno que esté centrado en él.", concluyó el italo-estadounidense.

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