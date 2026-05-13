El aviso de Sainz a Williams a pesar de las mejoras: "La distancia es tan grande que ni puedo describirla"

Carlos Sainz desvela qué pilotos son sus candidatos para ganar la Fórmula 1 en 2026

Carlos lamenta que Williams sigue muy lejos de los Alpine y por supuesto de los cuatro equipos de cabeza: "Hay mucho por hacer".

Aunque es evidente que Williams ya no es el que arrancó el año, Carlos Sainz quiere más. No se conforma con sus puntos del Gran Premio de Miami y le pide al equipo un nuevo esfuerzo para al menos alcanzar a los Alpine, que son los coches que están liderando la zona media de la parrilla.

Una de las claves para mejorar es bajar el peso del coche. Ese es uno de los dolores de cabeza de Williams desde la pretemporada.

Así lo expresa Sainz en 'Marca': "Sabemos que todavía tenemos que reducir mucho el peso del coche, así que, visto desde esa perspectiva, es positivo".

"El equipo ha hecho un gran esfuerzo en las últimas semanas para lograr esto y demuestra que, cuando se hacen las cosas bien, los resultados empiezan a mejorar. Pero todavía hay una gran diferencia con Alpine y con los líderes, tan grande que ni siquiera puedo describirla. Así que tenemos que concentrarnos y a partir de aquí establecer este nuevo punto de partida y empezar a mejorar", ha expresado el piloto español.

El objetivo es una línea de desarrollo hasta las últimas carreras del mundial: "Creo que necesitaremos llegar al último tercio de la temporada para ver una recuperación significativa, pero al menos la primera mejora ha funcionado".

Canadá es la próxima cita del calendario y se esperan mejorar. Por lo que Williams podría dar mucho de que hablar. "Tenemos algunas piezas nuevas para las próximas carreras, así que vamos a mantener los aspectos positivos y asegurarnos de seguir trabajando para mejorar los negativos", sentencia un Carlos que mantiene plena confianza en los suyos.