Espectacular incendio en un restaurante de La Manga que Alberto Chicote rescató en 'Servicio Secreto' de laSexta

Los detalles Los bomberos han dado por controlado ya el incendio y afirman que no hay peligro de propagación, pero las imágenes que ha dejado, con una gran nube de humo y fuego, han provocado la alerta de los vecinos.

Un incendio en el restaurante ZM Isla del Ciervo, en el kilómetro 3 de La Manga (Cartagena) ha provocado una gran columna de humo y fuego que ha alertado a los vecinos este miércoles por la mañana.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido más de 20 llamadas de vecinos a las 8.28 horas, alertando del fuego, según han informado desde el 1-1-2 a Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia del parque de la Manga y efectivos del Ayuntamiento de Cartagena, así como Policía Local y una ambulancia del 061 de modo preventivo, ya que no hay heridos.

A las 9.15 horas los bomberos lo han dado por controlado y han afirmado que no hay peligro de propagación.

El restaurante ha participado en el programa de laSexta 'Servicio Secreto' y Alberto Chicote ha mostrado su consternación por el trágico suceso.

"Esta misma mañana el restaurante ZM Isla del Ciervo ha salido ardiendo. Por lo que sé no ha habido daños personales y todos los integrantes del equipo están bien. Dentro de la desolación que supone ver que tu negocio es pasto de las llamas, quiero mandarles un abrazo enorme a todo el equipo de ZM y el deseo de que se sobrepongan ante esta adversidad tan devastadora", escribe el cocinero.

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