Desalojan un edificio de Barcelona tras la brutal explosión de una bombona de butano

Los detalles Diez dotaciones de Bombers están trabajando en la extinción de un incendio provocado por la explosión de una bombona de butano. El edificio ha sido desalojado.

Explosión en Barcelona. Una bombona de butano ha estallado en un edificio en la calle Venero de la Ciudad Condal, provocando un incendio que ha movilizado a diez dotaciones de Bombers hasta el lugar.

Al lugar han acudido además nueve ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas. Ante esta explosión, el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 30 llamadas de alerta y Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de prealerta del plan Procicat.

El edificio ha sido desalojado y por el momento se desconoce si ha habido heridos.

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