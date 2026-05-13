El aviso de un piloto de F1 sobre el accidente de Pierre Gasly en Miami: "Algo así no debería pasar"

Esteban Ocon reitera la necesidad de aumentar la seguridad en la competición debido a este tipo de accidentes como el que vivió su compatriota.

Los accidentes en la Fórmula 1 son cada vez menos violentos y peligrosos debido a las múltiples medidas de seguridad que se han ido implementando durante los últimos años. Sin embargo, todavía existen casos en los que los pilotos están expuestos a situaciones delicadas.

El último accidente ha sido el de Pierre Gasly y su Alpine en el GP de Miami. El piloto francés llegó a volcar junto a su monoplaza debido al impacto involuntario del Racing Bulls de Liam Lawson en el lateral del coche de su rival. Un incidente del cual otro piloto de F1 ha lanzado una advertencia.

"Iba justo detrás de él y vi cómo daba vueltas de campana y acababa contra las vallas. Me alegro de verdad de que se encuentre bien", ha detallado Esteban Ocon, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El compatriota de Gasly ha resaltado la necesidad de reforzar la competición y hacerla más segura para evitar más accidentes "aterradores". "Los coches que acaban volcados son los últimos grandes accidentes que aún se pueden ver, cuando los coches vuelcan al tocarse las ruedas. Es un poco como en el karting", añade Ocon.

A pesar de que el siniestro no fue a mayores, el propio piloto de Alpine aseguró que "no fue agradable" de vivir desde dentro del monoplaza. "Algo así no debería pasar", concluyó Gasly.