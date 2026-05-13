Abucheos a Marlaska en un acto de la Guardia Civil cuando recordaba a los agentes muertos en Huelva: "Estoy dolido y rabioso"

Los detalles "Comprendo vuestro dolor y rabia. Nadie puede compensar la muerte en un acto de servicio. Lo entiendo porque yo también estoy dolido y rabioso", ha asegurado Marlaska, lo que ha provocado que los abucheos y los gritos en el acto fueran a más.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue abucheado durante la jura de bandera de la promoción de guardias civiles en Baeza, al recordar a los dos agentes fallecidos en una colisión durante una persecución a una narcolancha en Huelva. Marlaska expresó su dolor y rabia, lo que intensificó los abucheos. El Gobierno fue criticado por no asistir al funeral de los agentes, incluyendo al presidente Pedro Sánchez y Marlaska, quien delegó en Aina Calvo. Además, la exministra María Jesús Montero calificó el suceso de "accidente laboral", provocando críticas, aunque luego rectificó. La colisión ocurrió durante un operativo antidroga, resultando en la muerte de dos agentes y heridas a otros dos. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido abucheado este miércoles en la jura de bandera de la promoción de guardias civiles en Baeza, Jaén, cuando recordaba a los dos agentes muertos la semana pasada al chocar dos embarcaciones persiguiendo a una narcolancha en Huelva.

"Comprendo vuestro dolor y rabia. Nadie puede compensar la muerte en un acto de servicio. Lo entiendo porque yo también estoy dolido y rabioso", ha asegurado Marlaska, lo que ha provocado que los abucheos y los gritos en el acto fueran a más.

En el acto, Marlaska ha insistido en que "durante muchos años hemos hecho frente con los instrumentos legales al terrorismo, al narcotráfico, y lo seguiremos haciendo con todos los medios legales precisos". "Estamos dolidos, pero ese es el camino", ha añadido Marlaska, quien ha defendido que "esta academia ha experimentado en los últimos años una mejora notable en sus infraestructuras".

Tanto el Gobierno como el ministro Marlaska han sido criticados estos días por no haber asistido al funeral de los agentes de la Guardia Civil. No estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; tampoco ningún ministro. Ni siquiera Grande-Marlaska, el ministro del Interior, que delegaba la representación del Ejecutivo en Aina Calvo, la secretaria de Estado de Seguridad.

Además, tampoco ayudó que unos días después del fallecimiento de los agentes, en un debate electoral de cara a las elecciones de Andalucía, la exministra y candidata socialista María Jesús Montero calificara la tragedia de "accidente laboral". "Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida", señaló María Jesús Montero, lo que le valió las críticas de las principales asociaciones de guardias civiles y también de la derecha.

Tras el aluvión de críticas, Montero optó por rectificar en X, donde este martes trasladó su "respeto y cariño" a las familias y compañeros de los dos agentes fallecidos. "Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", reivindicó.

La tragedia

Los hechos se produjeron en torno a las 11:00 horas del viernes, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuando era trasladado al hospital.

Además, resultaron heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración. Desde la Guardia Civil se ha activado el protocolo de apoyo a las a las familias y compañeros, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.