Vito Quiles y Bertrand Ndongo, fuera del Congreso: la Mesa suspende de forma "cautelar e indefinida" la acreditación a los agitadores ultra

El contexto La Mesa del Congreso ha votado el informe del letrado que ha instruido dos expedientes contra Vito Quiles y uno contra Ndongo.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido suspender de manera "cautelar e indefinida" la acreditación de los pseudoperiodistas Vito Quiles y Bertran Ndongo. El órgano de gobierno de la Cámara Baja ha tomado esta decisión tras votar el informe del letrado que ha instruido los expedientes de ambos.

Vito Quiles acumula ocho expedientes y Ndongo dos por denuncias presentadas a instancias del PSOE, Sumar, Podemos y de la Asociación de Periodistas Parlamentarios desde 2025, por comportamientos como grabar en lugares no permitidos o interrumpir ruedas de prensa.

No obstante, este miércoles solo se han resuelto aquellas con más antigüedad, ya que se encuentran en diferentes momentos del procedimiento.

En primer lugar, se ha resuelto la sanción a Vito Quiles por dos infracciones. La primera fue grabar con su teléfono móvil a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero a la salida de sendos actos en lugares solo permitidos para cámaras de televisión con acreditación de "técnico".

Vito Quiles tiene acreditación de "redactor", por lo que no podía grabar en esos lugares, una actuación que, según el artículo 98 del reglamento, está catalogada como "grave". En este sentido, el artículo 7 indica que "las infracciones graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre 11 días y tres meses".

Por su parte, el letrado también ha instruido uno de los expedientes abiertos contra Bertrand Ndongo por interrumpir la rueda de prensa de Verónica Barbero en noviembre de 2025.

Según el reglamento, "obstruir o interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación" también es considerada una infracción grave que conlleva la suspensión de credencial entre 11 días y tres meses.

Otros expedientes abiertos

Entre las otras denuncias abiertas contra Vito Quiles y pendientes de resolución están la interrupción el diez de febrero de una rueda de prensa de Ione Belarra o la interrupción a Patxi López el 26 de marzo. También haber grabado el despacho de una diputada del PP, o al presidente Pedro Sánchez durante un descanso del pleno del 25 de marzo en un lugar en el que no está permitido.

En lo que respecta a Ndongo, hace solo una semana llamó "idiota" en la sala de prensa a la diputada de Sumar Aina Vidal, un comportamiento bochornoso y muy lejano del que se espera de cualquier profesional que cubra información parlamentaria.

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