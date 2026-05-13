Fernando Alonso anuncia cuándo decidirá si sigue o no en Fórmula 1 en 2027

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, que cumple 45 años en julio, tiene contrato con Aston Martin al término de la presente temporada.

Durante el Gran Premio de Miami, 'Sky' le preguntó a Fernando Alonso por su renovación con Aston Martin tras el mal arranque de temporada del equipo de Silverstone.

El asturiano, que cumple 45 años en julio, aseguró que tomará la decisión después del parón veraniego de agosto: "En algún momento del verano, tengo que tomar una decisión".

Por el momento, prisa no tiene: "En este momento no me he puesto a pensar en ello. Nunca lo he pensado profundamente y también necesito hablar con mi familia. Primero necesito hablar con mi gente y decidir qué haré el año que viene".

"Estoy muy tranquilo al respecto. Si sigo compitiendo, creo que será una temporada mejor que esta con el proyecto en el segundo año", explicó.

Eso sí, Alonso tiene un plan B: "Si dejo de competir, sé que competiré en otras series. Estoy abierto a todo. Probablemente hasta después de las vacaciones de verano no me sentaré con el equipo a tomar la decisión. También tenemos que ver cómo mejora el coche y cómo vemos las cosas de cara al año que viene".

Además, Fernando incidió en que cuenta con la carta del rendimiento: "No se puede estar 100% seguro, pero creo que mi rendimiento es lo suficientemente bueno como para demostrarle al equipo que puedo darles resultados si el coche es competitivo".

"Estoy ayudando al equipo todo lo que puedo. Creo que podría depender más de mí. Sé que ahora estoy al cien por cien y quiero irme cuando me sienta así", zanjó.