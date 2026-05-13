La francesa ingresada en la UCI con hantavirus está conectada a "un pulmón artificial" y en la "fase final de cuidados paliativos"

Los detalles Su situación es crítica, según ha informado Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Bichat de París, donde está ingresada.

Una ciudadana francesa, hospitalizada en estado "grave" en París, dio positivo por hantavirus tipo Andes, presentando un cuadro cardiopulmonar severo y recibiendo oxigenación extracorpórea. Según Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas, la paciente cuenta con un pulmón artificial y una derivación sanguínea. Mientras tanto, los otros cuatro franceses repatriados del crucero MV Hondius evolucionan favorablemente. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, aseguró transparencia en la gestión del brote y confirmó el aislamiento de 22 casos contacto, incluidos niños. El primer ministro, Sébastian Lecornu, decretó medidas excepcionales para contener la propagación del virus, que comenzó en el buque MV Hondius.

La ciudadana francesa que dio positivo por hantavirus de tipo Andes permanece hospitalizada en estado "grave" en cuidados intensivos. La enferma presenta la forma "más grave de cuadro cardiopulmonar" y se encuentra "en la fase final de cuidados paliativos", con "circulación extracorpórea para oxigenación artificial", precisó Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Bichat de París, donde está ingresada.

Según este especialista, la mujer tiene "un pulmón artificial, una derivación sanguínea que, con suerte, le permitirá superar este difícil periodo mientras su pulmón, atacado por el virus y dañado por la pared vascular, se recupera". Lescure consideró que "no es imposible que nos enfrentemos a una variante", añadió.

Mientras, los otros cuatro franceses repatriados junto a ella por el brote registrado en el crucero MV Hondius evolucionan favorablemente y han dado negativo, informó la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist. La ministra aseguró que su Gobierno quiere actuar "con total transparencia" y compartir con la población la misma información manejada "al más alto nivel del Estado", por lo que compareció junto a otros altos cargos sanitarios y expertos.

"El Gobierno actuó inmediatamente desde la identificación del virus", afirmó la ministra, quien recordó que los cinco ciudadanos franceses que iban a bordo del Hondius fueron repatriados el domingo pasado desde la isla española de Tenerife mediante una operación sanitaria especial y trasladados a hospitales de referencia en Francia.

A su llegada, fueron aislados en habitaciones especiales con sistemas de doble flujo de aire y sometidos a vigilancia médica estrecha, precisó. "Cuatro de ellos están bien y han dado negativo. Una paciente positiva de hantavirus presenta, en cambio, una forma grave y se encuentra actualmente en reanimación en estado grave", declaró Rist.

Entre los casos de contacto aislados hay también niños

Paralelamente, las autoridades francesas identificaron además 22 casos contacto, que están ingresados o están en camino de serlo para un periodo mínimo de quince días. Se trata, en concreto, de ocho franceses que viajaban el 25 de abril en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo junto a una persona posteriormente diagnosticada con el hantavirus del tipo Andes, que es uno de los más letales.

Este grupo está integrado por personas de todas las edades, incluidos niños, precisó Rist a preguntas de los periodistas. Otro grupo de catorce estuvo en un segundo vuelo el mismo día entre Johannesburgo y Ámsterdam, considerado de "menor riesgo" porque la misma pasajera enferma fue desembarcada rápidamente antes del despegue, lo que limitó la exposición del resto de viajeros. Esa mujer falleció al día siguiente en un hospital de Johannesburgo. Era la esposa de la primera víctima mortal del brote registrado en el crucero, un neerlandés de 70 años.

"Todos los casos contacto han sido localizados, sometidos a pruebas o están siendo hospitalizados y reciben un seguimiento sanitario riguroso", indicó la ministra francesa. Y explicó que, "como estamos al inicio de una epidemia y hay que romper la cadena de transmisión ahora, hemos decidido considerar todos estos casos con máxima precaución", pese a que, por el momento, los veintidós casos de contacto en los aviones están bien y se esperan los resultados de sus analíticas en 24 horas.

Por ello, el primer ministro, Sébastian Lecornu, decretó medidas excepcionales de hospitalización y aislamiento para todos los contactos identificados; e instó a una coordinación internacional "más estrecha" para "romper las cadenas de transmisión" y contener cualquier posible propagación del hantavirus, en especial con sus países vecinos y en la Unión Europea.

El foco epidémico comenzó a bordo del buque MV Hondius, que zarpó de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril con 147 personas a bordo. Durante la travesía aparecieron varios casos de afecciones respiratorias graves y se registró el primer fallecimiento el 11 de abril.

El barco realizó una escala en la isla de Santa Elena entre el 22 y el 24 de abril. En los días posteriores se detectaron nuevos casos graves durante desplazamientos internacionales y finalmente se identificó el hantavirus de la cepa Andes.