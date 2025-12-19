Un excampeón de F1 destaca la cualidad única que solo Carlos Sainz y Verstappen tienen

Jacques Villeneuve ha querido comparar a ambos pilotos destacando una característica única que ambos comparten y de la que muy pocos pueden presumir. El madrileño lo ha vuelto a demostrar en su primer año en Williams, como ya ha hecho en otras escuderías previamente.

Ha sido un gran año para Carlos Sainz. Su temporada debut en Williams ha permitido al madrileño demostrar una vez más en un equipo diferente el 'efecto Sainz'. Tanto es así, que el campeón del mundo en 1997, Jacques Villeneuve, le ha llegado a comparar con el tetracampeón, Max Verstappen, destacando el impacto tan positivo que tiene en todos los equipos por los que pasa, gracias a unas cualidades únicas que ambos pilotos comparten.

"Lo ha hecho en todos los equipos por los que ha pasado. Cuando fue compañero de Max en Toro Rosso en su momento, lo estaba haciendo bastante bien", comentó el canadiense, resaltando la capacidad de adaptación de Sainz.

"En la primera mitad de la temporada, tuvo algunas dificultades en cuanto a ritmo en comparación con su compañero hasta que logró mejorar el coche, eso hizo que ambos pilotos fueran más rápidos, pero tuvo un efecto positivo mayor en él que en su compañero", añadió.

Para Villeneuve, la clave que caracteriza a Max y Carloses la capacidad de entender sus monoplazas: "Realmente sabe lo que está haciendo el coche; como Max, siempre está pensando en la carrera y en el coche. Sabe lo que necesita. Y no es una cuestión de 'hay subviraje' o 'hay sobreviraje'. No, eso no sirve... Hay momentos en los que tienes que adaptar tu forma de pilotar para entender cuál es el problema del coche, para poder arreglarlo y luego volver a tu estilo de conducción normal".

Sin duda, salir de una escudería tan potente como Ferrari para llegar a una que no lo es tanto, suponía una prueba muy importante para Sainz. Algo que el comentarista canadiense ha comentado para el podcast 'High Performance': "Probablemente no le sentó muy bien al pasar de un equipo como Ferrari a un equipo que el año pasado no estaba era puntero. Pero viendo cómo ha ido la temporada, seguramente ahora está muy contento".