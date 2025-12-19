Mari Boya, la promesa española de Fórmula 2 que tiene a Fernando Alonso como profesor

Hace menos de un mes que el joven fichó por la academia de Aston Martin y correrá en Fórmula 2 durante el 2026. Su presencia en la escudería británica le permite estar cerca del asturiano, quien ha estado presente en el desarrollo del piloto desde su llegada.

Mari Boya ha sido una de las sensaciones del 2025 en el deporte español. El catalán se estrenará en la Fórmula 2 el año que viene y lo hará de la mano de Aston Martin, como piloto de su academia. Tras varios años en el radar por sus papeles en F4 y F3, a sus 21 años se prepara para dar el salto más importante de su carrera.

Como 'padrino' en su nueva andadura en la escudería británica, tiene nada más y nada menos que a Fernando Alonso. Comenta que el asturiano siempre ha estado presente desde su llegada al equipo, lo que le ha servido para mejorar: "Fui a algunas reuniones del equipo en México y (Alonso) me explicó todo, me ayudó mucho y siento que crecí mucho como piloto".

De su ídolo, asegura, ha podido recibir ya varios consejos, así como de otras figuras de la F1: "Estoy muy agradecido por la atención que me brindaron Lance (Stroll) y Fernando, fueron muy amables y me dieron muchos consejos".

Mari también estuvo presente en unos test de Abu Dhabi como primera experiencia en la F2: "Disfruté mucho conducir el coche, es más rápido y potente que el de F3, es emocionante. Quedé satisfecho con cómo fueron los test".

Su objetivo en la categoría de plata del automovilismo, asegura, es "disfrutar de la temporada". Esa es su clave para él éxito: "Si disfrutas corriendo, serás rápido y llegarán los resultados... Será una buena experiencia y un reto emocionante".

Su sueño, señala en declaraciones publicadas por la web de formación de Silverstone, es "correr en Fórmula 1", una experiencia a la que ya se ha podido acercar: "Conducir un coche de F1 en el simulador fue como mi primera experiencia. Fue increíble. Tenía muchas ganas de que llegara ese día y estoy deseando dar más vueltas lo antes posible".

Sin duda, Mari Boya es uno de los nombres a tener en cuenta para el futuro del automovilismo español. Y es que el joven no podría tener mejor mentor que Fernando Alonso, lo que invita a soñar en grande con el que puede ser, el próximo representante nacional de la Fórmula 1.