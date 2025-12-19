Verstappen desvela una llamativa conversación con Fernando Alonso: ¿La edad te hace más lento?

El neerlandés, asombrado por el nivel del asturiano a sus 44 años, le preguntó si con el paso del tiempo ha notado que su nivel ha mermado.

Con 2026 en el horizonte y la oportunidad de dar la 'campanada' con el nuevo reglamento, Fernando Alonso puede hacer historia la próxima temporada.

No solo por volver a ganar una carrera 13 años después, sino por la posibilidad de convertirse en campeón dos décadas después... y con 45 años.

Grandes campeones como Michael Schumacher o Sebastian Vettel colgaron el casco mucho antes, mientras que otros como Lewis Hamilton han comenzado a ceder demasiado terreno con respecto a sus compañeros de equipo.

El 24-0 de Alonso a Lance Stroll en clasificación este 2025 es la prueba evidente de que la magia del ovetense sigue intacta en sus manos pero, ¿hasta cuándo?.

¿La edad te hace más lento?: esta es la cuestión que Max Verstappen le planteó al bicampeón de Fórmula 1 este mismo año, tal y como él ha reconocido en una entrevista en 'Viaplay'.

"Estaba en un avión con Fernando rumbo a Catar y hablamos de eso. Para mí, es interesante saberlo, quiero decir, ¡tiene casi 44 años! Así que le pregunté algo como '¿Qué piensas de eso?'. Pensé, déjame preguntar", arrancó.

Sin embargo, Max entendió que más allá de perder destreza, la edad se nota en el ámbito físico: "Pero es más una incomodidad física. Tienes más problemas, estos coches no son los mejores para conducir de todos modos. Y cuando eres mayor sufres más estas cosas. Tu hombro, tu espalda, tu cuello, requiere mucho más esfuerzo".