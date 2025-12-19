Pedro Sánchez desvela que se reunió con Yolanda Díaz a principios de semana

El contexto La noticia de esta reunión entre Sánchez y Díaz llega a escasas horas del encuentro que mantendrán PSOE y Sumar para tratar la crisis que viven los miembros del Gobierno de coalición ante los escándalos que rodean a la formación socialista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no considera una deslealtad que su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la que ha desvelado que ha mantenido una reunión, le haya pedido una remodelación del Ejecutivo ante los casos de acoso sexual y de corrupción en el PSOE.

Sánchez, en la rueda de prensa que ha ofrecido en la madrugada de este viernes en Bruselas al término de la última reunión del año del Consejo Europeo, y al ser preguntado si esa petición de remodelación del Ejecutivo que él ha rechazado lo considera una deslealtad, ha respondido que no lo ve de esa forma. Al plantearle si tiene previsto reunirse con Díaz para comentar este asunto, es cuando ha informado de que ya se ha reunido con ella.

Fuentes del Gobierno han informado de que esa reunión de Sánchez con su vicepresidenta segunda fue a principios de esta semana, aunque no aclaran si de forma previa o posterior a la reunión del martes del Consejo de Ministros.

En declaraciones a su llegada a Bruselas, Sánchez ya había restado importancia a la petición de Díaz y de Sumar subrayando que, pese a las discrepancias lógicas entre dos formaciones políticas distintas, hay muchas cosas que les unen.

No obstante, rechazó la interpretación de Sumar de que la falta de actuación del Gobierno alimente a Vox subrayando que el auge de la ultraderecha se debe al "blanqueamiento" que de ella hacen el PP y la derecha mediática.

La noticia de la reunión entre Sánchez y Díaz a principios de esta semana llega horas antes del encuentro que mantendrán PSOE y Sumar este viernes para abordar los presuntos casos de corrupción y las denuncias internas por acoso sexual contra varios exdirigentes socialistas. La reunión fue exigida por parte de Sumar, que esperaba, en primera instancia, una reformulación del equipo de Gobierno.

En el encuentro, del que no han trascendido detalles como el lugar y la hora, participarán la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y miembros de su equipo, mientras que se desconoce quiénes serán los representantes de Sumar.

Para Sumar la reunión debe ser un punto de inflexión tras la que el PSOE actúe y de muestras de que el Ejecutivo seguirá ampliando las políticas sociales acordadas por ambos partidos en su acuerdo de coalición.

El PSOE, por su lado, insiste en que actuó desde el primer momento tanto contra los presuntos corruptos como ante las denuncias por acoso y afronta la reunión con voluntad de entendimiento para seguir gobernando y agotar la legislatura.

La de este viernes es la segunda reunión que mantienen ambos partidos para evaluar y diagnosticar el estado del acuerdo entre ambas formaciones. La primera tuvo lugar en julio, en el Congreso, tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su implicación en el caso Koldo, y a ella acudieron varios ministros de ambas partes del Gobierno.

