Un mítico exjefe de MotoGP, decepcionado con Pecco Bagnaia: "Esperábamos una batalla con Marc"

Marcellino Lucchi ha destacado el gran rendimiento de Marco Bezzecchi como el motivo del bajón anual de Pecco y por lo que no ha podido luchar con Márquez.

Los resultados obtenidos por Pecco Bagnaia no tienen nada que ver con las expectativas que se tenían sobre él a comienzo de temporada. Lo que se esperaba ser un año lleno de victorias ha terminado siendo todo un chasco y no han sido pocos los que han hablado de su rendimiento con la Ducati.

Figuras del motociclismo como Pol Espargaró, Paolo Simoncelli o Hervé Poncharal no han dudado en mostrar su postura más contundente con el piloto italiano, y ahora, Marcellino Lucchi, exjefe de MotoGP, ha expresado su decepción con Pecco al no haber peleado contra Marc Márquez.

"Nos esperábamos todos una batalla entre los dos ducatistas que, por desgracia, no ha habido por varios motivos. Esperemos que Aprilia mantenga las expectativas de poder darle una moto con la que pueda competir de tú a tú con Ducati, algo que todavía, digamos, no hay", asegura Lucchi en el canal de YouTube de 'ZamTube', relacionando los buenos resultados de Marco Bezzecchi y Aprilia con el bajón anual de Bagnaia.

"Bezzecchi ha crecido mucho. Estoy contento. Porque estaba convencido de que Aprilia lo haría bien. Ha habido una Aprilia que ha crecido mucho y bien. Está listo, según yo, mentalmente para luchar por el campeonato", añade el exjefe, destacando el excelente año del piloto italiano de Aprilia.

Pese a los buenos resultados de Bezzecchi en 2025, donde ha obtenido un tercer puesto en el campeonato con tres victorias y nueve podios, Marcellino prefiere mantenerse frío y colocar un objetivo a corto plazo para el italiano como "competir de tú a tú con Ducati".

"Por supuesto que también me gustaría ver a Bezzecchi ahí con los tres (Bagnaia, Marc y Álex Márquez). Esto es lo que me espero, siempre desde el corazón de Aprilia", concluye Lucchio destacando cuáles son sus expectativas con Marco para 2026.