Desclasificadas hasta 68 imágenes sobre Epstein: de su relación con Noam Chomsky o Bill Gates hasta fotos de chicas desnudas

El contexto Esta batería de pruebas gráficas, sin embargo, no son las únicas que verán la luz, puesto que este viernes está previsto que se desclasifiquen todos los archivos relacionados con el pederasta.

Los demócratas en Estados Unidos han desclasificado 68 imágenes de Jeffrey Epstein, revelando conexiones con figuras como Noam Chomsky y Bill Gates. Las imágenes muestran la relación de Epstein con diversas personalidades, incluyendo a Chomsky, quien admite una relación financiera pero niega haber obtenido beneficios económicos. También se han publicado planos de la isla privada de Epstein y perturbadoras fotos de mujeres con fragmentos de 'Lolita' pintados en la piel. Este material llega antes de que el Departamento de Justicia libere más documentos relacionados con Epstein, aumentando el escrutinio sobre sus actividades y conexiones.

Los demócratas en Estados Unidos (EEUU) han desclasificado este jueves hasta 68 imágenes de Jeffrey Epstein. Entre ellas, aparece Noam Chomsky, una de las figuras intelectuales más relevantes del último siglo, el pensador preferido de la izquierda. No obstante, otras figuras relevantes del mundo como Bill Gates también aparece.

De hecho, según las pruebas difundidas, también se ha conocido que Epstein y sus maporreros pagaban 1.000 dólares por chica. Sobre estas líneas, aparece el ejemplo de joven traficada desde Rusia y que apenas había cumplico la mayoría de edad.

Una de las imágenes desclasificadas por los demócratas este jueves.

Además, ahora también existe constancia gráfica de la conexión entre Epstein y el reputado intelectual Chomsky. El lingüista, filósofo y politólogo de 97 años ha admitido una relación financiera con el depredador sexual, pero nada más. Incluso, sostiene que no ganó "ni un centavo" de él.

Noam Chomsky y Jeffrey Epstein.

En otras imágenes se observa al malogrado millonario pederasta y proxeneta con uno de los asesores más cercanos de Donald Trump y su propagandista hasta iniciado el primer mandato 'trumpista'.

También se han publicado planos de la isla privada del millonario, de sus residencias y perturbadoras fotos de mujeres desnudas o inertes con fragmentos de 'Lolita' pintados en la piel. Sí, esa novela publicada en 1955 y escrita por Vladimir Nabokov que trata sobre la relación de un profesor y su hijastra de 12 años.

Esta tanda de casi 70 fotografías llega en vísperas de que el Departamento de Justicia tenga que liberar la mayor cantidad de materiales relacionados con Epstein hasta el momento este viernes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.