¿Cambiaría Ferrero a Carlos Alcaraz por Sinner? Corretja analiza la posible unión

El extenista español y medallista olímpico asegura que el entrenador y Jannik mantienen una filosofía similar, aunque no ve posible dicha asociación.

El terremoto que ha provocado la separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero continúa causando sensación entre los seguidores del número uno del mundo ante la incógnita de quién será su futuro entrenador.

Pocas horas después de que Carlos comunicase en sus redes sociales que Ferrero y él dejaban de trabajar juntos, muchos han sido los nombres que han sonado como los posibles entrenadores del murciano. Desde Toni Nadal hasta Carlos Moyá son algunos de los candidatos para suplir al valenciano.

En una entrevista para la 'Cadena SER', Álex Corretja, extenista español y medallista olímpico, ha analizado el futuro de Ferrero y quién podría ser su próximo pupilo, cuestión en la que ha salido el nombre de Jannik Sinner. "¿Ferrero entrenando a Sinner? Esa sí que no la veo", arrancaba sorprendido Corretja ante la pregunta sobre si Ferrero entrenaría al máximo rival de Alcaraz.

"La filosofía de Sinner y la filosofía de Ferrero casan más. No son dos robots, son dos chicos a los que les interesa mucho el tenis, centrarse en eso y a lo mejor no están tanto para otro tipo de situaciones", reflexionaba el exjugador, señalando que ambos tienen una forma de ser parecida.

Sin embargo, Álex prefiere no adelantarse y asegura que, por el momento, el entrenador español se tomará un descanso: "Ahora mismo creo que Juanki necesita un tiempo de reflexión, de tranquilidad, de quedarse en casa y de valorar lo que ha hecho, que creo que ha sido excepcional por su parte. Y creo que Alcaraz también necesita tomarse su tiempo".

Por último, Corretja augura cuándo será el regreso de Ferrero. "Creo que necesita un mes o dos para reflexionar y, cuando acabe el Open de Australia, creo que será un buen momento para él para decir ‘vale, este es mi equipo'", concluye el medallista olímpico.