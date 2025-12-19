La exjefa de gabinete de Pradas declara ante la jueza de Catarroja que el día antes de la DANA se hablaba de "mensajes masivos"

Los detalles En su declaración en calidad de testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, Silvia Soria ha asegurado que el 28 de octubre hubo una reunión con todo el equipo de la Conselleria y la primera parte se centró en la previsión meteorológica." "Se habló de la previsión de lluvia, de que se estaba haciendo lo habitual y también se habló de la parte técnica".

La exjefa de gabinete de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, Silvia Soria, ha afirmado a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción de la causa que investiga la gestión de la catastrófica DANA del 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que el día anterior a la riada, el 28 de octubre, ya se hablaba de "mensajes masivos". La exjefa de gabinete se ha pronunciado así en su declaración en calidad de testigo, en los juzgados de Catarroja (Valencia), a la que ha tenido acceso laSexta. Cabe recordar que hay dos investigados en la causa: Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

La testigo ha manifestado que el día 28 de octubre hubo una reunión con todo el equipo de la Conselleria y la primera parte se centró en la previsión meteorológica. "Se habló de la previsión de lluvia, de que se estaba haciendo lo habitual y también se habló de la parte técnica", ha dicho.

De hecho, Soria ha indicado que ese mismo día, "el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ya hablaba de "mensajes masivos", aunque asegura que "del Es-Alert no se habló hasta las 19.00 horas" del día 29 de octubre en el Cecopi, ha puntualizado.

"Pradas no dirigió el Cecopi"

Respecto al desarrollo de la reunión del Cecopi, Silvia Soria ha detallado que Pradas no la dirigía, sino que la coordinaba, ya que el responsable de la operativa era José Miguel Basset, entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, hasta la llegada del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, que asumió el mando cuando llegó alrededor de las 20:30 horas.

Asimismo, la exjefa de gabinete de Pradas ha explicado que desde las seis de la tarde todo estaba enfocado en la situación de la presa de Forata, algo que coincide con la declaración de Jorge Suárez, que aseguró ante la jueza que se hablaba de inundaciones en pueblos concretos y que "no apareció la palabra Barranco del Poyo".

También ha detallado Soria que, pese a los debates que se produjeron sobre el contenido del mensaje del aviso de Protección Civil, se acordó dar luz verde al envío del Es-Alert antes de las 20:00.

