La F1 anuncia el primer piloto sancionado de 2026

ValtteriBottas perderá cinco posiciones en la parrilla de salida en el GP de Australia por una sanción impuesta en el GP de Abu Dhabi de 2024 por un incidente con Kevin Magnussen.

Los preparativos para la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya se están ultimando antes de realizarse los test de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya y el Circuito Internacional de Bahréin, y la FIA ya ha anunciado la primera sanción del año.

En concreto, los comisarios de la competición han recuperado un documento presentado tras el GP de Abu Dhabi de 2024, en el que se sancionaba al piloto finlandés Valtteri Bottas con la pérdida de cinco posiciones en la parrilla por causar un accidente con Kevin Magnussen, cuando corría para KickSauber.

Debido a que Bottas no ha vuelto a competir en la F1 al ser el piloto reserva de Mercedes en 2025 y ahora ha sido anunciado como piloto oficial de Cadillac, nueva escudería en el 'Gran Circo', el finlandés deberá cumplir con dicha sanción.

"Actualmente, la sanción sigue siendo válida, ya que no existe ningún mecanismo para modificar retroactivamente una penalización aplicada según las normas vigentes en ese momento. El cambio en el reglamento se pensó para evitar situaciones anómalas similares en el futuro", explicaba un portavoz de la FIA al medio 'RacingNews365'.

"La pérdida de cualquier número de posiciones en la parrilla se aplicará en la próxima carrera o sprint en el que participe el piloto dentro del período posterior de doce (12) meses", reza el comunicado de la FIA publicado tras el GP de Abu Dhabi.

De esta forma, el piloto de Cadillac partirá con desventaja en el próximo GP de Australia 2026 al perder cinco posiciones, sea cual sea su posición en la parrilla tras la clasificación del día anterior a la carrera.

Precedentes que no se llegaron a cumplir

Además de Bottas, ha habido otros dos pilotos que recibieron una sanción similar a la del piloto de Cadillac, aunque no se llegaron a aplicar debido a su retiro de la Fórmula 1 o no participación.

Es el caso de Jenson Button, campeón de 2009 con Brawn GP, que se retiró en ese mismo año, y Robert Shwartzman, expiloto de Sauber, el cual no ha vuelto a competir en la competición.