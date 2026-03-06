Australia puede ser un "desastre": terror en la F1 a lo que puede ocurrir en la clasificación

Ayao Komatsu, jefe del equipo Haas, cree que de cara a la clasificación no es fácil que el coche pueda llegar con la batería cargada al 100%.

Ya se ha podido ver en los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia que los equipos siguen perdidos. Todavía ninguno de ellos ha conseguido sacar el máximo en estas nuevas normas. Sobre todo por la batería y el conseguir recargarla para lograr la máxima velocidad en esa vuelta más rápida.

Por eso, Ayao Komatsu, jefe del equipo Haas, no descarta que lo que ocurra este sábado sea "un desastre".

Le preguntaron en sala de prensa si Australia se podría convertir en un "caos"... y no se escondió: "Sí, porque para cargar la batería en la vuelta de salida, en ciertas curvas tienes que ir despacio, pero en algunas rectas tienes que ir a fondo. Pero si dejas pasar a alguien en la recta en la que deberías ir a fondo, estás perdido, ¿no?".

Cree que ahora más que nunca los entrenamientos libres son fundamentales: "Sinceramente, hay mucho potencial para el desastre en clasificación. Pero, de nuevo, por eso para mí las sesiones de entrenamientos son tan importantes, para poder simular eso lo máximo posible".

"No puedes llegar a la Q1 y que sea la primera vez que realmente haces una clasificación. No, tienes que usar algunas de las sesiones de FP1 como simulación de clasificación, no necesariamente en términos de tiempo por vuelta, sino más bien en términos operativos. Y luego tienes que averiguar: 'Vale, ¿cuánto va a sacrificar eso la preparación de los neumáticos? ¿Y cuál es el mejor equilibrio?' Eso es algo importante, ¿no? Así que va a ser un reto", explica el jefe de Haas en palabras que publica 'Motorsport' este viernes.