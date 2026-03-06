La llamada al 112 que avisó del peligro de la pasarela 24 horas antes de la tragedia de Santander: "Como pase un grupo de personas por aquí, se mata"

Este martes, sobre las 16:45 horas, un grupo de ciclistas que se encontraba en la playa santanderina de El Bocal llamaba a la sala coordinadora para alertar sobre la caída de un puente de madera en la Costa Quebrada, que es una zona acantilada: La madera se estaba pudriendo hace días ya", asegura un vecino.

Un vecino avisó al Servicio de Emergencias 112, y este a la Policía Local de Santander, Cantabria, del mal estado de la pasarela de El Bocal 24 horas antes de la tragedia que ha causado la muerte de seis jóvenes por el colapso de este puente.

A las 12:13 de este lunes, un hombre pasaba por esta pasarela y alertaba de que "se movía mucho" y que podía ser "peligroso": "Hay un puente que está roto, cedido. Como pase un grupo de personas por aquí, se mata".

La sala coordinadora se puso en contacto con la Policía Local para informar de estos datos, sin embargo, no hubo respuesta, nadie hizo nada, algo que ha causado un revuelo total en la zona.

La cronología de los hechos

Este martes, sobre las 16:45 horas, un grupo de ciclistas que se encontraba en la playa santanderina de El Bocal llamaba al 112 para alertar sobre la caída de una pasarela en la Costa Quebrada, que es una zona acantilada.

Al acercarse, uno de ello observó a una mujer agarrada a una grieta: la única superviviente. Junto a ella paseaban por la zona seis personas más, todos jóvenes de entre 19 y 22 años.

Al llegar los servicios de Emergencias, lograron recuperar cuatro cuerpos y entonces comenzaron las labores de rescate para localizar a los dos desaparecidos. Sobre las 21:00 horas de este mismo martes, pudieron recuperar otro de los cadáveres.

Al día siguiente, los municipios de alrededor se enteraron de la terrible noticia y acudieron a la zona totalmente consternados. En ese momento, una de las personas dio una información que lo cambiaría todo, había avisado un día antes del peligro de este puente y había insistido en que si pasaba un grupo, caería "abajo".

Tras esta llamada de más de un minuto, el 112 informaba a la Policía: "Llaman para decir que hay un puente de madera que está roto y que, si no se señaliza, el que pase por encima puede caer a las rocas".

Este jueves, efectivos lograron hallar el último cuerpo mientras los vecinos exponían lo que había sido hasta entonces un secreto a voces. "La madera se estaba pudriendo hace días ya, pero muchos días", dijo un hombre.

Días después de la tragedia, la pregunta que protagoniza este terrible suceso es ¿qué pasó con esa llamada y con ese aviso?

