Un expiloto de la F1, muy preocupado por la situación de Newey en Aston Martin: "Parece perdido..."

Riccardo Patrese, expiloto de la Fórmula 1, dice que el ingeniero lo está pasando mal porque Honda no ha dado la talla con el diseño del motor.

Aston Martin ya ha reconocido que no puede dar más de una veintena de vueltas. En el Gran Premio de Australia muy probablemente Fernando Alonso y Lance Stroll abandonarán. Ha sido Adrian Newey, el encargado del diseño, el que lo ha explicado en rueda de prensa este jueves previa a la cita.

Y sus amigos están preocupados por él. Riccardo Patrese, expiloto de la Fórmula 1 y amigo del ingeniero, ha reconocido que no lo está pasando bien, que está sufriendo mucho.

Adrian Newey parece perdido, pero diría que el mayor problema es con Honda. Parece que no pueden proporcionar la potencia adecuada. Y debido a eso, incluso un buen coche creado por Adrian, sufre", ha apuntado en declaraciones que publica 'Motor.es'.

"Leí que durante al menos seis o siete meses no podrán tener el motor funcionando correctamente porque queman la batería y los kilovatios que la batería puede proporcionar no son suficientes para tener la potencia adecuada. Así que si tienen que perder seis meses antes de acercarse al motor adecuado, su temporada está perdida", dice el que fuera piloto de Williams.

Habla de "fracaso" total en la temporada 2026: "Lo que realmente me preocupa es el impacto en Adrian Newey, porque es amigo mío y un ingeniero fantástico. Probablemente este año sea un fracaso total para ellos, ya que Honda no puede cargar la batería para obtener la potencia necesaria".

Manda un mensaje de esperanza sobre Newey y Aston Martin: "Espero que Adrian vuelva a dominar como ingeniero como lo ha hecho durante los últimos 30 años. Pero parece que este año el coche probablemente no podrá ser competitivo".

De momento no será así. Toca sufrir. Terminar la carrera del domingo en Australia parece ahora mismo imposible.