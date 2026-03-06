'Rajada' monumental de Fernando Alonso contra Honda: "Es decepcionante"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 no ha podido rodar en los primeros Libres del GP de Australia y a pesar de completar varios giros en los segundos, afirma que se encuentra "en un punto cero".

Tras lo que ocurrió en el 'shakedown' de Barcelona y en los test de pretemporada en Bahréin, muchos nos podíamos imaginar lo que podía ocurrir con Aston Martin en el Gran Premio de Australia, pero una cosa es imaginarlo y otra constatarlo.

Y así ha sido. La escudería de Silverstone ha completado un absoluto esperpento en los primero libres del fin de semana en Melbourne.

Los británicos tienen falta de baterías de repuesto y hasta las antípodas solo han llevado cuatro, y a estas alturas solo tienen dos disponibles, por lo que deberán minimizar riesgos para poder 'competir' el sábado y el domingo.

"Es más una cuestión de Honda, si tienen stock", ha explicado Fernando Alonso ante los medios tras los libres, vertiendo la primera crítica contundente contra los japoneses.

"Ha sido un día difícil. El problema de Honda en la FP1 no nos permitió rodar y también los problemas de Honda en la FP2 nos limitaron el programa y no pudimos dar tantas vueltas como queríamos", ha señalado.

El asturiano no oculta su "decepción": "Sólo estoy al volante. Pero es decepcionante cuando solo suministras a un equipo y no tienes repuestos ni existencias. Así es la situación".

"Seguimos en un punto cero, casi de salida. Hasta que no consigamos dar más vueltas de forma consecutiva no podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grave y el coche al no poder rodar también lo tiene. A ver si conseguimos ponerlo a punto pronto", ha zanjado. Qué mala pinta tiene esto...