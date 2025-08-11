La emoción de Álex Palou tras hacer historia en la IndyCar: "Esto es una locura"

El piloto español conquistó su cuarto título en Portland quedando tercero en la carrera y agrandando, aún más si cabe, su leyenda en la historia del automovilismo.

Álex Palou ya es, sin ningún tipo de duda, una leyenda del mundo del motor. Cuatro mundiales en tan solo cinco años. Dueño y señor de una IndyCar en la que se supera temporada tras temporada. El piloto catalán se coronó tras ser tercero en la carrera del pasado domingo Portland, Estados Unidos.

Palou lo celebró por todo lo alto en un año en el que también consiguió la proeza de ser primero en la mítica carrera de las 500 millas de Indianápolis. Tras la carrera, el español se mostró muy agradecido con su equipo después de haber entrado de lleno en los libros de historia del automovilismo.

Álex no se lo podía creer: "Es increíble, es una locura. No podría estar más feliz ahora mismo. Ha sido una temporada increíble. Cinco años con Ganassi, cuatro títulos".

"No tengo palabras para describir lo agradecido que me siento hacia todos en el equipo, especialmente a Chip, a los socios de la escudería, a todos los fans que nos han apoyado durante toda la temporada...", reconoció Palou en unas declaraciones para 'Fox Sports'.

Tras la consecución de este Mundial, Álex se sitúa, en el marcador histórico, como el tercer piloto con más campeonatos de la IndyCar. Solo le supera su compañero Scott Dixon, que tiene seis, y A.J.Foyt, que fue campeón siete veces.