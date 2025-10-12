Juanma Moreno centra el fallo de los cribados en la "comunicación" y anuncia que habrá más ceses

¿Qué ha dicho? El presidente de la Junta de Andalucía ha reiterado que "el cribado funciona" y lo ha achacado a un problema en la comunicación, asegurando que no fue consciente del percance hasta el miércoles por la mañana.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aclarado que el problema en el cribado del cáncer de mama se debió a un fallo de comunicación, no del sistema en sí. Ante la situación, anunció la dimisión de la exconsejera de Salud, Rocío Hernández, y un plan de choque con 12 millones de euros adicionales y 119 profesionales de apoyo. Moreno, tras una intensa semana de trabajo, destacó que el fallo de comunicación afectó tanto a las mujeres como a la dirección. Se comprometió a dar citas para segundas pruebas antes del 30 de noviembre y cambiar el protocolo de información. Además, anticipó más ceses y aún no ha decidido quién reemplazará a Hernández.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha negado que exista un problema en el sistema de cribado del cáncer de mama y lo ha achacado a un "fallo de comunicación dentro del cribado" para explicar por qué a alrededor de 2.000 mujeres no se les contactara por pruebas dudosas de cáncer de mama tras hacerles la mamografía

El mandatario andaluz, en respuesta, anunció esta semana la dimisión de la ya exconsejera de Salud, Rocío Hernández, así como un nuevo plan de choque que incluirá 12 millones de euros extraordinarios para el programa y la incorporación de 119 profesionales de apoyo.

Ahora, en una entrevista para 'El Español', Moreno ha desvelado sentirse "cansado" tras una semana "muy intensa" en la que ha dedicado "14-15 horas de trabajo, incluido el fin de semana" para poder diagnosticar y perimetrar el problema con los cribados. "El fallo ha sido una comunicación dentro del cribado. El cribado funciona, es lo primero que quiero dejar claro. Funciona bien con absoluta normalidad y no quiero que se desprestigie uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para prevenir el cáncer", ha explicado sobre qué falló.

De hecho, asegura que él tampoco había recibido la información hasta el miércoles por la mañana: "La información ha fallado también para la dirección y para mí. Yo no tuve información hasta el miércoles por la mañana. Me preocupa la falta de comunicación hacia las mujeres y hacia mí, y este ha sido el fallo que más me la molestado y no volverá a ocurrir".

El dirigente 'popular' ha explicado que se han tomado unos días "para diagnosticar y perimetrar el problema", lo que les ha permitido saber que la gran mayoría de casos (no todos) se han producido en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) y en un servicio determinado. Además, ha afirmado que a todas las mujeres afectadas "se les dará una cita para una segunda prueba antes del 30 de noviembre": "Así, en escasamente mes y medio, habremos resuelto el problema".

"Hemos cambiado el protocolo y ahora la persona que tenga una mamografía va a ser informada, tenga el resultado que tenga. Hasta ahora el test no concluyente quedaba en un limbo, por así decirlo. El que salía positivo y tenía una lesión, lógicamente pasaba ya a tratamiento oncológico y el que no tenía nada, pues nada", ha añadido.

Eso sí, Juanma Moreno ha reconocido que el protocolo "ha fallado de manera puntual" y, por ello, "habrá más ceses". Y, de momento, no tiene decido quién sustituirá a Rocío Hernández como consejero de Salud.

