Ahora

Sin la Patrulla Águila

Madrid acoge un desfile del 12-O presidido por toda la familia real por primera vez desde 2020

Los detalles La marcha, en la que participarán 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estará presidido por los monarcas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Madrid, como cada año, acoge de nuevo el tradicional desfile militar para conmemorar el Día de la Hispanidad, un acto en el que este año participarán casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas y que estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La parada militar se realizará a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. Se iniciará a la altura de la glorieta Emperador Carlos V y finalizará su recorrido en la Plaza de Colón. Es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico. El programa del acto no ha variado respecto a años anteriores. Tras la llegada de los Reyes, se les rendirán honores militares y Felipe VI recibirá las novedades del jefe de Batallón de Honores y les pasará revista. Después, los monarcas saludarán a las autoridades.

Concluido el saludo, tendrá lugar el salto paracaidista frente a la tribuna real con la bandera de España a cargo de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). A continuación, se izará la bandera y se llevará a cabo el homenaje a los que dieron su vida por España. Después, tendrá lugar el sobrevuelo con los colores de la bandera española, uno de los momentos más esperados del desfile y que este año incorpora una novedad: la Formación Mirlo sustituye a la Patrulla Águila, que se ha extinguido debido a la 'jubilación' de los aviones que volaban, los C-101, retirados tras 40 años de servicio en el Ejército del Aire.

Tras ella, arrancará el desfile aéreo y el terrestre en el que participarán 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones participarán con uniforme de gala en la parada militar. De ellos, 3.323 son hombres y 524 son mujeres (un 13,6%).

Al finalizar, los Reyes saludarán a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile, se despedirán y se arriará la bandera nacional. Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y el resto de autoridades se trasladarán a la tradicional recepción ofrecida en el Palacio Real.

Este año, las ministras de Juventud e Infancia y Sanidad, Sira Rego y Mónica García, respectivamente, se ausentan por estar de viaje oficial en Jordania y Berlín. Respecto a los líderes autonómicos, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el lehendakari, Imanol Pradales, no irán. Por último, el líder de Vox, Santiago Abascal, tampoco estará presente por decisión propia.

