La esperanza de Aston Martin se podría adelantar: el plan ADUO podría cambiar de fecha

Con la cancelación del GP de Baréin y de Arabia Saudí, la FIA podría plantear una nueva fecha para que este plan se ponga en marcha.

La cancelación de los grandes premios de Baréin y de Arabia Saudí en el mes de abril ha hecho que el calendario de la Fórmula 1 se parta en dos, con un parón de más de cuatro semanas.

Este frenazo a la competición no solo ha cambiado los planes de la categoría reina del automovilismo, sino que también ha cambiado los planes de la FIA y de una de las medidas más importantes de este año: el plan ADUO

Este plan se presenta como una oportunidad para que los equipos más rezagados puedan reducir la brecha con los líderes. Una medida esperanzadora para escuderías como Aston Martin, pero que con este cambio en el calendario, puede que se retrase.

En principio, el plan ADUO está estructurado para que entre en escena durante cuatro periodos de seis carreras, por lo que estaba previsto que se pusiera en marcha después del GP de Miami (del 1 al 3 de mayo), la sexta carrera de la temporada que ahora pasará a ser la cuarta.

Si se sigue con el programa, el ADUO debería implantarse en el GP de Mónaco, ya que ahora pasa a ser la sexta carrera de la temporada. Sin embargo, no parece que vaya a ser así, y la FIA mantendrá los planes establecidos, por lo que el ADUO entrará tras el GP de Miami.

Según recoge 'SoyMotor.com', el único equipo que se opondría a esta propuesta sería el equipo Mercedes. Los de Brackley se han postulado como el equipo a batir esta temporada, y no parecen estar dispuestos a que el plan con el que pueden perder esa ventaja, se adelante dos carreras.