Aston Martin asume que son el hazmerreír de Fórmula 1: "Creo que la gente se reiría si dijera que..."

Mike Krack, jefe de ingeniería de Aston Martin, afirma que han progresado desde el Gran Premio de Australia a pesar de que ni Fernando Alonso ni Lance Stroll terminasen la carrera en China.

"Creo que la gente se reiría si dijera que hemos progresado, pero hemos aprendido mucho simplemente rodando y corriendo": así, sin titubear, habló Mike Krack tras un infausto Gran Premio de China para Aston Martin.

El jefe de ingeniería de la escudería de Silverstone, en declaraciones que publica 'Racing News 365', explicó que el problema de las vibraciones no les lastra en términos de tiempo.

"Las vibraciones están principalmente afectando a nuestra fiabilidad, no es algo que nos esté costando segundos", señaló.

Llamativo es que Fernando Alonso tuviese que soltar el volante ante el dolor que le provocaban las vibraciones: "Los pilotos están invirtiendo mucha energía en esto, son atletas profesionales, pero también seres humanos, la situación es difícil ahora mismo".

Por último, Krack explicó por qué Adrian Newey no estuvo presente en China tras sí estarlo el fin de semana anterior en Australia.

"Se ha elaborado un plan sobre dónde debe ir y dónde no, así que eso no lo hemos cambiado. Tendría que revisar los planes, pero siempre ha quedado claro que Newey no iba a asistir a todas las carreras este año. Hoy en día, con todos esos métodos de comunicación modernos, en realidad da igual dónde se encuentren las personas. Este fin de semana estuvo muy al tanto de todo", zanjó.