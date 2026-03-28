El enigmático mensaje del jefe de Ferrari: "Otro campeonato comenzará en..."

Fred Vasseur comentó la situación actual en Maranello y apuntó que en el 'box' de Ferrari tienen claro cual será el gran premio que cambiará la competición.

Ferrari sigue en la búsqueda de acortar distancias con Mercedes en la lucha por los primeros puestos de la clasificación. Por ahora el dominio de George Russell y Kimi Antonelli es evidente. No obstante, parecía que de haber algún equipo capaz de plantarles cara sería el de Maranello. Sin embargo, en la clasificación de Japón, los McLaren han logrado colarse en esa lucha por la tercera plaza.

Sobre la situación de los de 'Il Cavallino' ha hablado su jefe de equipo para 'Sky Sports'. En palabras de Fred Vasseur, "necesitan entender por qué no mejoran entre la Q2 y la Q3", y la gestión energética parecería la causa más probable por "lo contraintuitiva que es para los pilotos".

Sobre la prueba en Japón se muestra muy optimista, especialmente teniendo en cuenta las positivas salidas que han realizado los Ferrari hasta ahora: "Todo está por decidirse. Tenemos buen ritmo y en las dos primeras carreras siempre hemos logrado un buen comienzo". Aunque según Vasseur, desde Maranello tendrían la vista puesta en un gran premio futuro.

"Otro campeonato comenzará en Miami , debemos seguir pensando en nosotros mismos y sumar tantos puntos como sea posible. La temporada será muy larga y el ritmo de desarrollo igualmente alto, así que no debemos temer la situación actual", explicaba el director italiano.

La cita fijada para inicios de mayo parece clave para el futuro desempeño de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que por ahora tendrían la mente puesta en seguirles el ritmo a los Mercedes y Japón será la próxima prueba para ellos.